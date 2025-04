Maghreb: crash d’un jet privé, enquête ouverte

Photo : DR

Les jets privés occupent une place particulière dans le domaine de l’aviation. Utilisés à des fins privées, professionnelles ou touristiques, ces appareils sont réputés pour leur flexibilité et leur capacité à atteindre des zones moins desservies par les vols commerciaux. Bien que généralement sûrs, ils sont aussi plus sensibles aux variations météorologiques et aux incidents techniques en raison de leur structure et de leur taille. Des accidents, bien que rares, surviennent parfois, rappelant les risques inhérents à tout vol, quelle que soit sa nature.

Ce vendredi en fin d’après-midi, un aéronef de petite taille s’est écrasé à proximité de l’aéroport de Fès-Saïss, suscitant une importante mobilisation des services de secours. L’intervention rapide des éléments de la Gendarmerie Royale, des autorités locales et de la protection civile a permis de sécuriser les lieux et de prendre en charge les victimes. L’accident s’est produit vers 16h30, alors que l’appareil, avec à son bord un pilote et un copilote, approchait de sa destination.

Selon des informations rapportées par Al3omk, l’équipage se rendait à Fès dans le cadre d’une mission qui impliquait la prise en charge de « invités spéciaux ». L’origine de l’accident n’est pas encore connue, mais des sources évoquent la possibilité de conditions météorologiques défavorables ayant pu jouer un rôle.

Les deux membres d’équipage, grièvement blessés lors du crash, ont été transportés d’urgence vers un hôpital privé de la ville. Leur état de santé n’a pas été précisé, mais leur évacuation rapide laisse espérer une prise en charge médicale efficace. Une enquête a été immédiatement ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et faire la lumière sur les causes de cette défaillance en phase d’approche.

Le site de l’accident, rapidement bouclé, demeure sous haute surveillance afin de faciliter les investigations en cours. Les autorités locales n’ont pas encore communiqué de détails supplémentaires sur l’origine de la mission ou sur l’identité des personnes concernées.