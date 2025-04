Maghreb: un pays attire les géants de l’industrie automobile

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

Les marchés du Maghreb, en pleine mutation industrielle, attirent de plus en plus de grands groupes étrangers en quête de nouvelles zones d’implantation et de production. Dans cette dynamique régionale, l’Algérie s’affirme comme une destination stratégique, en capitalisant sur sa volonté de bâtir un tissu industriel solide, capable non seulement de répondre aux besoins du marché local, mais également de s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales. Cette orientation attire des partenaires internationaux, notamment dans le secteur automobile, où les perspectives de développement sont soutenues par une politique active d’incitation à l’investissement.

À ce jour, treize constructeurs automobiles ont conclu des accords de partenariat avec le ministère de l’Industrie algérien. Ces engagements incluent l’obligation, pour toute implantation industrielle dans le pays, de recourir à des fournisseurs locaux de pièces détachées, sélectionnés à partir d’une base de données officielle. Ce mécanisme vise à renforcer l’écosystème industriel algérien tout en garantissant un niveau de qualité conforme aux exigences du secteur.

Cette stratégie porte déjà ses fruits : environ 120 opérateurs spécialisés dans la fabrication de pièces de rechange ont été recensés depuis l’ouverture de ce segment à l’investissement. Plusieurs initiatives de production locale se mettent en place, allant des faisceaux électriques aux pneus, en passant par les batteries. Des joint-ventures internationales sont en cours de création, à l’instar d’un partenariat algéro-italien qui prévoit l’installation d’une unité dédiée à la production de planches de bord, rétroviseurs et autres éléments plastiques.

Pour accompagner cette montée en gamme, un laboratoire d’homologation des pièces plastiques produites localement est également en cours de réalisation. Ce projet, issu d’un partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Italie, a pour ambition de certifier les produits nationaux, en vue d’une éventuelle exportation. La mise en conformité avec les normes internationales représente un levier majeur pour asseoir la crédibilité de l’industrie locale et sécuriser les automobilistes contre les risques liés aux pièces contrefaites ou de mauvaise qualité.

Le ministère de l’Industrie affirme, par ailleurs, sa volonté de simplifier les démarches administratives pour les porteurs de projets dans ce secteur, avec un objectif clair : dépasser la logique de simple assemblage pour instaurer une industrie intégrée, capable de produire des composants entrant dans la fabrication locale de véhicules et de viser, à terme, les marchés extérieurs.