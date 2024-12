France : ce cuisinier maghrébin se fait remarquer avec une recette

Photo 1jour1actu

À seulement 18 ans, Sofiane Hafid, un jeune Algérien originaire d’Alger, fait déjà parler de lui dans l’univers exigeant de la gastronomie française. Son talent, sa créativité et son audace lui ont permis de se démarquer lors du prestigieux Challenge Foie Gras 2024, un concours national où il a décroché un remarquable quatrième prix ex æquo. Retour sur le parcours prometteur d’un passionné en quête d’excellence.

Né et élevé à Alger, Sofiane Hafid a grandi dans une atmosphère où la cuisine était bien plus qu’une simple activité domestique. Les saveurs et arômes des plats préparés par ses grand-mères ont éveillé en lui une fascination pour la gastronomie. Ces premières expériences, empreintes de traditions et de convivialité, ont forgé sa passion pour l’art culinaire.

Porté par une volonté d’apprendre et de se perfectionner, Sofiane décide à l’adolescence de franchir une étape décisive : quitter son pays natal pour s’installer en France. C’est dans le Gers, au sein du campus La Salle Saint-Christophe à Masseube, qu’il entame une formation professionnelle en cuisine. Actuellement en terminale, il s’apprête à passer son baccalauréat professionnel, avec l’ambition d’intégrer ensuite l’école hôtelière Ferrandi, l’un des établissements les plus prestigieux en Europe.

Le Challenge Foie Gras, créé en 2025, est un événement majeur qui met en lumière les jeunes talents culinaires âgés de 16 à 24 ans. Lors de l’édition 2024, Sofiane Hafid a séduit le jury grâce à sa recette audacieuse intitulée « Des saveurs d’ici et d’ailleurs« . Une création qui marie harmonieusement le foie gras et le magret, tout en s’inspirant de son héritage algérien et des techniques modernes apprises en France.

Ce concours, organisé dans les cuisines de l’école d’hôtellerie de Paris, exigeait des candidats qu’ils préparent leur plat en une heure trente. Sofiane, grâce à son inventivité et sa maîtrise technique, a su capter l’attention du président du jury, Guy Legay, meilleur ouvrier de France. Ce dernier lui a remis son prix, soulignant ainsi le potentiel exceptionnel de ce jeune cuisinier.

Benjamin Constant, président de l’Association gersoise pour la promotion du foie gras et de l’aviculture (AGPFGA), a salué la performance de Sofiane : « Ce prix reflète son sérieux et son talent. À lui maintenant de poursuivre sur cette lancée pour intégrer les grandes cuisines et, pourquoi pas, ouvrir son propre établissement. »

Le Challenge Foie Gras 2024 n’est pas la première consécration pour Sofiane Hafid. En 2023, il avait déjà remporté le prix André-Daguin, une distinction prestigieuse décernée lors du festival « Auch, le Goût !« . Ce succès marquait alors le début de sa reconnaissance dans le milieu culinaire français.

Malgré son jeune âge, Sofiane ne se repose pas sur ses lauriers. Ambitieux, il continue de se former avec assiduité, tout en perfectionnant son art. Son objectif ? Réaliser des plats qui marient tradition et modernité, tout en rendant hommage à ses origines algériennes. Avec un parcours déjà riche en réalisations, Sofiane Hafid incarne l’image d’une jeunesse algérienne ambitieuse et résolument tournée vers l’excellence. Sa détermination, alliée à son talent, lui ouvre les portes d’un avenir prometteur.

Pour ce jeune cuisinier, l’aventure ne fait que commencer. Guidé par son amour de la gastronomie, il aspire à intégrer les plus grandes cuisines françaises et internationales, en rêvant peut-être un jour de devenir chef étoilé. Un rêve à la hauteur de ses ambitions, qui, sans aucun doute, est à portée de main.