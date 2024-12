France : le ministre de l’intérieur traité de « fils de catin » par un élu

Bruno Retailleau (CHRISTIAN HARTMANN)

La composition du gouvernement Barnier, dévoilée le 21 septembre 2024, avait marqué l’arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur. Moins de trois mois après sa nomination, le ministre fait l’objet d’attaques virulentes sur les réseaux sociaux. Un élu municipal du Doubs, Ismaël Boudjekada, vient de proférer de violentes insultes à son encontre sur le réseau social X, qualifiant le ministre de « fils de catin » et exprimant sa satisfaction quant à sa possible sortie du gouvernement.

Un parcours politique mouvementé pour le nouveau ministre

Bruno Retailleau, 63 ans, natif de Cholet, incarne une figure majeure de la droite française. Après avoir débuté comme député MPF entre 1994 et 1997, il a succédé à Philippe de Villiers à la présidence du conseil départemental de la Vendée, avant de diriger la région Pays de la Loire. Sa nomination au ministère de l’Intérieur en septembre 2024 avait fait suite à des négociations délicates. Le sénateur vendéen, qui présidait le groupe Les Républicains au Sénat depuis 2014, avait d’ailleurs posé ses conditions, déclarant qu’il ne s’engagerait pas « dans une aventure qui ne serait pas conforme à ses convictions ». Malgré son échec face à Éric Ciotti pour la présidence du parti LR en 2022, sa nomination confirmait son influence persistante au sein de la droite française.

Publicité

Un élu municipal aux multiples controverses

L’auteur des propos injurieux, Ismaël Boudjekada, 29 ans, collectionne les déclarations polémiques. Candidat dans la 9ᵉ circonscription des Français de l’étranger, l’élu de Grand Charmont a été condamné pour apologie du terrorisme suite à ses propos sur le Hamas après les attaques du 7 octobre. Ses commentaires sur les supporters israéliens à Amsterdam et ses positions sur l’homosexualité ont également suscité de vives réactions. Marine Tondelier, secrétaire nationale d’EELV, avait d’ailleurs tenu à prendre ses distances avec cet élu qu’elle qualifie de « dissident ».

Une escalade verbale préoccupante

L’altercation sur X ne s’est pas limitée aux insultes initiales. L’échange houleux entre Boudjekada et Philippe Houplain, ancien candidat Reconquête !, illustre la dégradation du débat politique. Les messages de Boudjekada, mêlant provocations et références historiques douteuses avec son parallèle « Catin/Pétain », ont recueilli une attention significative sur le réseau social, comme en témoignent les 6000 « likes » sur son post initial. Ces échanges acerbes soulignent la montée des tensions dans le paysage politique français, où les réseaux sociaux deviennent le théâtre d’affrontements de plus en plus virulents entre responsables politiques.