Gabon : levée du couvre-feu imposé après le renversement d’Ali Bongo

Le Gabon a mis fin au couvre-feu instauré en août 2023, suite au coup d’État. Cette décision, annoncée sur la chaîne Gabon 24 par le général Félicien Koyi, directeur de cabinet de la ministre de la Défense le mercredi 18 décembre 2024, vise à permettre aux Gabonais de célébrer les fêtes de fin d’année dans de meilleures conditions et reflète également la volonté du président de soutenir les acteurs économiques de tous les secteurs, qui dans la plupart des cas tirent leurs revenus de leur travail nocturne.

Ce couvre-feu instauré il y a près d’un an et demi pour des raisons de sécurité, bien qu’assoupli à plusieurs reprises, était devenu de plus en plus contesté. De nombreux citoyens considéraient qu’elle n’était plus justifiée et dénonçaient les abus commis lors des contrôles. Ce qui devrait être temporaire s’était éternisé, affectant gravement le quotidien des citoyens et entravant certaines activités économiques vitales. Les opérateurs économiques, dont l’activité nocturne était fortement impactée, se réjouissent de cette levée.

La décision de lever le couvre-feu est perçue comme un signe d’apaisement et de volonté d’améliorer le quotidien des Gabonais. Cependant, elle est prise jusqu’à nouvel ordre, laissant planer une certaine incertitude quant à sa pérennité. Le 26 août, un couvre-feu national fut instauré et l’accès à Internet suspendu au Gabon, peu avant la fin des élections présidentielles entre Ali Bongo Ondimba et Albert Ondo Ossa.

Ce dernier dénonça des fraudes et revendiqua sa victoire. Le gouvernement expliqua la coupure d’Internet pour empêcher la diffusion de fausses informations et de messages incitant à la violence. Rodrigue Mboumba Bissawou, ministre de la Communication, annonça que le couvre-feu, appliqué de 19h à 6h, serait en vigueur tous les jours jusqu’à nouvel ordre, visant à maintenir l’ordre et à contrôler les informations.