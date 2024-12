Gdiz au Bénin : L’Abe distingue la Sipi-Bénin S.a

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie ( SIPI-BENIN S.A) a reçu une attestation officielle de reconnaissance de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE). L’annonce de cette distinction a été faite sur les plateformes digitales de la structure en charge du développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

« Cette distinction est la preuve de notre engagement sans relâche à promouvoir l’excellence en matière de développement durable et de respect des normes écologiques les plus strictes », peut-on lire dans l’annonce qui a été faite par la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie. Rappelons que, ce n’est tout de même pas la première distinction reçue au sein de la Gdiz. Il y a quelques mois, Benin Cashew SA a été couronnée meilleure Entreprise Agro-Africaine de l’année.

Cette distinction, une première pour une entreprise béninoise, célèbre l’engagement de Benin Cashew SA envers l’industrialisation locale et la création de valeur ajoutée dans la filière cajou. Avant ça, cette même entreprise a reçu une certification Edge advanced pour ses 5 usines opérant au sein de la Gdiz. La distinction se base ainsi sur l’usage que fait l’entreprise de l’énergie et de l’eau. On retient qu’elle fait 44,27% d’économies d’énergie, 79% d’économies d’eau et une réduction de 45% de l’énergie incorporée dans les matériaux a été notée. Cette distinction souligne l’engagement de Benin Cashew envers la durabilité et l’efficacité énergétique.