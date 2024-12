Ghana : à peine élu, John Mahama lance une offensive contre la corruption

Photo DR

Le président élu du Ghana, John Mahama, a annoncé le jeudi 19 décembre 2024 la création d’un groupe de travail spécial de cinq membres pour retrouver les fonds publics détournés ces dernières années. Felix Kwakye Ofosu, porte-parole de l’équipe de transition, a déclaré que cette initiative vise à établir la responsabilité et à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Cette mesure fait partie des engagements pris par John Mahama pendant sa campagne, au cours de laquelle il a fait de la lutte contre la corruption une priorité absolue.

En effet, lors des campagnes électorales, John Mahama, leader du parti d’opposition NDC, a dénoncé les pratiques de corruption systémique qui ont affaibli les finances publiques et limité le développement du pays. La création de ce groupe marque le premier pas vers l’application de ses promesses. Le groupe de travail a pour mission non seulement de récupérer les fonds publics détournés, d’enquêter sur les responsables de ces malversations, mais aussi de renforcer les mécanismes de prévention contre la corruption.

Publicité

Selon l’équipe de transition, ce groupe dispose de pouvoirs étendus pour collaborer avec les institutions judiciaires, les agences de sécurité et les organisations internationales dans le cadre de ses investigations. Les membres du groupe sont choisis pour leur expertise et leur engagement dans la promotion de la transparence et de l’État de droit. Ce groupe est composé du député et ancien ministre Samuel Okudzeto Ablakwa, de l’ex-auditeur général Daniel Domelevo, de Nathaniel Kofi Boakye, un chef de police à la retraite, du juriste spécialisé en droit public Martin Kpebu, et de Raymond Archer, journaliste d’investigation réputé pour ses enquêtes sur la corruption.

John Mahama, ancien président du Ghana et candidat de l’opposition, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du samedi 7 décembre 2024. Il a obtenu 56,6 % des voix, contre 41,6 % pour le vice-président Mahamudu Bawumia. Cette victoire marque la plus grande marge depuis 24 ans dans le pays. Dans son discours, Mahama a promis un nouveau départ pour le Ghana. Son investiture officielle est prévue pour le mardi 7 janvier prochain.