Guinée : tragédie lors d’un match de football

Un événement sportif qui devait être une fête s’est transformé en tragédie en Guinée. Le dimanche 1ᵉʳ décembre 2024, de violents affrontements ont éclaté entre supporters lors d’un match de football à N’Zérékoré, dans le sud-est de la Guinée, faisant une centaine de morts.

Selon les informations disponibles, le tournoi est organisé en l’honneur du président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d’État en 2021. Les scènes de chaos dans l’hôpital régional, où des corps étaient alignés dans les couloirs, témoignent de l’ampleur du drame. Un médecin, s’exprimant sous anonymat, a indiqué que « des corps sont alignés à perte de vue » dans l’hôpital régional, ajoutant que la morgue était pleine et que d’autres victimes étaient allongées dans les couloirs. Les autorités guinéennes ont confirmé ces pertes humaines, tout en appelant au calme.

Publicité

L’origine de ces violences semble être une dispute liée à l’arbitrage. Des supporters en colère ont envahi le terrain, déclenchant des affrontements qui ont rapidement dégénéré. Les affrontements ont également dégénéré en actes de vandalisme. Des groupes de supporters en colère ont incendié le commissariat de police de N’Zérékoré, exacerbant la tension déjà présente dans la ville. Le Premier ministre, Bah Oury, a confirmé que des victimes étaient à déplorer, tout en appelant au rétablissement de l’ordre et au calme. « Lors de la bousculade, des victimes sont enregistrées. Les autorités régionales sont à pied d’œuvre pour rétablir le calme et la sérénité au sein de la population. Le gouvernement publiera un communiqué lorsqu’il aura recueilli toutes les informations pertinentes sur ces malheureux incidents. », a-t-il déclaré sur son compte X.

Ce drame survient dans un contexte politique tendu. Ce tournoi de football, surnommé « tournoi de la refondation », est perçu par beaucoup comme un moyen pour le général Doumbouya de renforcer son pouvoir, à quelques mois des élections prévues en 2025. La junte, qui avait initialement promis de remettre le pouvoir aux civils, a depuis revu ses engagements. En septembre, le gouvernement a annoncé que les élections se tiendraient en 2025, et un avant-projet de Constitution a été présenté pour un référendum avant la fin de l’année. Cette situation suscite de vives tensions avec l’opposition et la société civile, qui dénoncent les dérives autoritaires du régime. Les récentes arrestations de dirigeants de l’opposition et l’interdiction des manifestations témoignent de la répression exercée par les autorités.