Hydrocarbures au Maghreb : bientôt un complexe avec une production de 1000t/j

Dans le cadre de ses ambitions de renforcer son rôle sur le marché énergétique mondial, l’Algérie s’apprête à inaugurer un nouveau complexe d’extraction de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans la région de Ouargla, à l’est du pays. Actuellement réalisé à 70 %, le site de Rhoud El-Baguel devrait entrer en service d’ici le premier semestre 2025, selon Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach. Le projet, en partenariat avec l’entreprise italienne Tecnimont, vise à produire 1 000 tonnes de GPL et 300 tonnes de condensats par jour.

Cette infrastructure est cruciale pour moderniser la production énergétique algérienne, notamment après une baisse observée depuis le pic de 2014. En mai 2024, des statistiques révélaient une diminution significative de la production de GPL, rendant cette nouvelle capacité essentielle pour répondre à la demande.

Le projet s’inscrit également dans les efforts de transition énergétique de l’Algérie, avec un accent particulier sur la conversion des véhicules au GPL. Plus d’un million de véhicules ont déjà été adaptés, contribuant à une réduction notable de l’usage de carburants plus polluants comme le diesel. Le Commissariat aux Énergies Renouvelables et à l’Efficacité Énergétique (CEREFE) a souligné le rôle clé du GPL dans la baisse de la consommation de carburants traditionnels ces dernières années.

Ce nouveau complexe illustre la volonté de l’Algérie de conjuguer exploitation de ses ressources naturelles et initiatives en faveur d’une économie énergétique plus durable, consolidant ainsi sa position de leader régional dans le domaine des hydrocarbures.