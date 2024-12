Importation en Afrique: la Côte d’ivoire domine ce classement

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

La Côte d’Ivoire se retrouve en tête des pays africains importateurs de riz. En 2024, le pays a dépensé plus de 433 milliards de FCFA pour combler son déficit en riz. Cette dépendance envers les importations s’explique par une demande intérieure en constante croissance, liée à l’augmentation de la population et à l’urbanisation rapide, qui dépasse largement la production locale. Pour inverser cette tendance, le gouvernement ivoirien a mis en place une stratégie ambitieuse visant à développer la production locale de riz. Cette stratégie, dotée d’un budget de 780 milliards de FCFA, prévoit d’augmenter les superficies cultivées, d’améliorer les rendements et de renforcer les infrastructures. L’objectif est de réduire la dépendance aux importations et d’assurer une sécurité alimentaire durable pour la population.

Le riz est un aliment de base pour une grande partie de la population africaine. Or, la demande en riz ne cesse d’augmenter en raison de la croissance démographique et des changements de modes de consommation. Face à cette hausse de la demande, la production locale peine à suivre pour diverses raisons, dont le manque d’investissements, l’accès limité aux crédits, la faible utilisation des technologies modernes, la sécheresse, les inondations et autres. De nombreux pays africains, tels que le Bénin, l’Afrique du Sud, le Sénégal et le Kenya, figurent parmi les plus grands importateurs de riz au monde.

La dépendance excessive aux importations de riz expose les pays africains à plusieurs risques. Elle les rend vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux et aux chocs externes, tels que les crises sanitaires ou les conflits, limite leur souveraineté alimentaire et les empêche de garantir une sécurité alimentaire durable pour leurs populations. Il urge donc que les gouvernements africains mettent en œuvre des politiques agricoles ambitieuses comme l’aménagement des terres, l’irrigation, la recherche variétale, la formation des agriculteurs, l’accès aux intrants et aux marchés pour stimuler la production locale de riz.