Inclusion sociale : Remise de cartes d’égalité des chances aux personnes handicapées du Bénin

Les cartes d’égalité de chances aux personnes handicapées du Bénin ont été présentées vendredi 6 décembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, à l’occasion de la célébration de la 29ᵉ édition de la Journée internationale des personnes handicapées.

Les personnes handicapées du Bénin disposent désormais d’une carte d’égalité des chances leur donnant plusieurs avantages. La carte en question est une pièce administrative qui permet à la personne handicapée, de bénéficier des mesures préférentielles d’inclusion offerte par le gouvernement telles que : les exonérations pour l’achat du matériel de mobilité et autres véhicules motorisés adaptés aux personnes handicapées ; la mise en place d’aménagements raisonnables en milieu scolaire ; l’aménagement et l’adaptation spécifique des épreuves, y compris les épreuves sportives ; la majoration du temps de composition pouvant aller à 1/3 pour les apprenants handicapés ; la majoration de 5 ans sur l’âge d’inscription dans les écoles et l’obtention des bourses et secours ; l’octroi des aides financières aux étudiants handicapés ; la majoration de 5 ans sur l’âge d’admission au concours de recrutement des agents de l’Etat ; la possibilité d’être sélectionné au titre des 5% lors des concours de recrutement dans l’administration publique ; l’octroi des frais d’installation pour le développement des initiatives entrepreneuriales ; l’éligibilité aux crédits en soutien aux initiatives entrepreneuriales.

Ces cartes seront distribuées sur toute l’étendue du territoire national par les chefs de Guichet unique de protection sociale. Pour l’obtenir, la personne handicapée doit adresser une demande au Guichet unique en présentant une demande adressée à la ministre des Affaires sociales et de la microfinance ; une fiche d’identification à retirer au Centre de Promotion Sociale ; une photo complète ; un certificat médical délivré par un médecin agréé, attestant de l’invalidité de l’intéressé et précisant le type de handicap et le taux d’incapacité ; une attestation de résidence et une copie de la pièce d’identité en cours de validité.

« Désormais, au Bénin, il y a une culture de l’inclusion portée par un engagement politique au plus haut niveau, un dispositif législatif spécial et spécifique, un appareil administratif en constante réadaptation et une population ouverte aux changements et à la cohésion sociale ». Ces propos tenus par Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la Microfinance à l’occasion de la cérémonie officielle de remise desdites cartes au Palais des Congrès de Cotonou, résument la situation des personnes handicapées au Bénin. Devant une délégation des personnes handicapées, toutes catégories confondues, la ministre a indiqué que le Bénin est « déterminé à faire reculer les préjugés et à encourager les béninois à favoriser l’inclusion des personnes handicapées, y compris en milieu socioprofessionnel ».

Elle a profité de la même occasion pour inviter le Patronat, les Chefs d’entreprises et opérateurs économiques à faire de l’emploi et de l’insertion socio-professionnelle des personnes handicapées une priorité, car la déficience chez les personnes handicapées ne saurait, ni équivaloir à de l’incapacité, ni être confondue à de l’incompétence. « Leur embauche est une opportunité pour elles de démontrer leurs capacités et leurs talents, parce qu’elles sont souvent très motivées à prouver leur aptitude et leur compétence au travail », a-t-elle souligné.