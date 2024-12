iPhone et Android: le FBI avertit les utilisateurs

Christopher Wray (Patrick Semansky/AP)

En deux décennies, le téléphone portable a radicalement transformé nos modes de communication, devenant le compagnon indispensable de notre quotidien. De simple outil permettant de passer des appels, il s’est mué en un véritable centre de contrôle personnel, gérant nos messages, nos réseaux sociaux, nos transactions bancaires et notre vie professionnelle. Cette révolution numérique a créé de nouvelles habitudes, mais aussi de nouvelles vulnérabilités que les services de sécurité américains prennent très au sérieux.

Une faille de sécurité préoccupante

Le FBI et la CISA (agence américaine de cyberdéfense) viennent de lancer une alerte majeure concernant la sécurité des communications entre iPhone et Android. Si les messages échangés entre deux iPhone ou deux Android bénéficient d’un chiffrement robuste, les communications entre ces deux systèmes présentent une vulnérabilité significative. Cette mise en garde intervient dans un contexte particulièrement tendu, alors que des pirates informatiques liés au ministère chinois de la Sécurité publique, connus sous le nom de Salt Typhoon, ont réussi à compromettre des réseaux de communication américains.

Les recommandations des experts en cybersécurité

Face à cette menace, les autorités américaines conseillent vivement l’utilisation d’applications de messagerie totalement chiffrées. WhatsApp et Signal apparaissent comme les alternatives les plus sûres, offrant un chiffrement de bout en bout pour les messages, les appels vocaux et les appels vidéo, quelle que soit la plateforme utilisée. Jeff Greene de la CISA insiste particulièrement sur l’importance du chiffrement, soulignant qu’il rend impossible l’exploitation des données même en cas d’interception. Facebook Messenger, qui propose désormais aussi le chiffrement intégral, rejoint ce cercle d’applications sécurisées.

RCS et encryption : les défis de l’interopérabilité

L’adoption récente du protocole RCS par Apple, qui semblait marquer un retour en force de la messagerie traditionnelle face à WhatsApp, se trouve maintenant confrontée à un obstacle majeur. L’absence de chiffrement de bout en bout pour les communications entre iPhone et Android constitue une lacune critique. Bien que la GSMA et Google aient promis l’ajout futur de cette fonctionnalité, aucune date précise n’a été communiquée. Cette situation paradoxale met en lumière un décalage entre les recommandations de sécurité d’Apple et Google et les limitations actuelles du protocole RCS. Dans l’attente d’une solution, les experts recommandent d’éviter les messages RCS entre iPhone et Android au profit d’applications tierces sécurisées.