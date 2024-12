Gaz au Maghreb : un nouveau partenariat annoncé

Photo d'illustration

Le Maghreb représente une région stratégique mondiale en matière d’hydrocarbures, particulièrement grâce aux réserves considérables de l’Algérie. Ce pays détient la troisième plus importante réserve de gaz naturel en Afrique, après le Nigeria et le Mozambique, avec environ 2,4 billions de mètres cubes. Les gisements s’étendent principalement dans les zones désertiques du Sahara, notamment à Hassi R’Mel, considéré comme l’un des plus grands champs gaziers au monde. Ces ressources naturelles ont historiquement attiré de nombreux partenaires internationaux, faisant de l’Algérie un acteur incontournable du marché énergétique mondial.

Une alliance prometteuse avec le Mexique

Le groupe Sonelgaz, géant algérien de l’énergie, a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale en accueillant José Ignacio Madrazo Bolívar, ambassadeur du Mexique en Algérie. Cette rencontre avec Mourad Adjal, PDG de Sonelgaz, marque une avancée significative dans les relations économiques entre les deux nations. Les discussions ont permis d’explorer des opportunités concrètes de collaboration énergétique, démontrant la volonté mutuelle de construire un partenariat durable.

Des perspectives économiques mutuellement bénéfiques

L’Algérie, par la voix de Sonelgaz, affirme sa position d’acteur économique attractif pour les investisseurs mexicains. Le marché algérien présente des atouts considérables, notamment une stabilité économique et un potentiel de croissance substantiel dans le secteur énergétique. Cette nouvelle collaboration témoigne de la capacité de l’Algérie à diversifier ses partenariats internationaux tout en maintenant sa position dominante dans le secteur gazier maghrébin.

Vers une coopération renforcée

Cette initiative de rapprochement entre Sonelgaz et les opérateurs mexicains illustre la dynamique de transformation du paysage énergétique maghrébin. L’enthousiasme manifesté par l’ambassadeur mexicain lors de cette rencontre témoigne du potentiel réel de cette collaboration. Les deux parties ont identifié des axes de coopération prometteurs, jetant ainsi les bases d’un partenariat qui pourrait redéfinir les échanges économiques entre l’Amérique latine et le Maghreb dans le secteur énergétique. Cette alliance stratégique permettra non seulement de renforcer la position de l’Algérie comme hub énergétique régional, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les investisseurs mexicains sur le continent africain.