La Fondation Oréal et l’Unesco célèbrent 30 chercheuses africaines

Photo : DR

La Fondation L’Oréal et l’Unesco ont dévoilé, lors d’une cérémonie à Cotonou le mardi 10 décembre 2024, les 30 lauréates de la 15e édition du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne Pour les Femmes et la Science. Ce prix, qui vise à promouvoir l’excellence scientifique et à encourager les femmes à s’investir dans les sciences, a récompensé des travaux novateurs porteurs de solutions aux grands défis du continent.

Parmi les lauréates, on compte 25 doctorantes et 5 post-doctorantes originaires de 15 pays africains. Leurs projets de recherche explorent des domaines variés, tels que : la sécurité alimentaire (Solutions durables pour l’agriculture et l’élevage face au changement climatique) ; la santé publique (Études sur les maladies endémiques et les stratégies pour améliorer la prise en charge des populations) et le changement climatique (Propositions pour atténuer ses impacts sur l’environnement et les communautés).

Publicité

Ces scientifiques ont été sélectionnées parmi près de 800 candidatures par un jury d’experts présidé par le professeur Aggrey Ambali, directeur de la coopération technique à l’AUDA-NEPAD. Le processus de sélection a mis l’accent sur la rigueur scientifique, la résilience personnelle et l’engagement sociétal des candidates.

Des femmes inspirantes et déterminées

Parmi les lauréates, deux jeunes chercheuses béninoises se distinguent. Il s’agit de Marie-Marthe Chabi, doctorante en sciences de la vie. Elle n’a pas manqué d’exprimer sa profonde gratitude à l’issue de la cérémonie. « Ce prix me motive à être plus productive et à persévérer dans mes recherches. Il illustre l’importance de toujours travailler pour atteindre ses objectifs. », a-t-elle confié. Loukaïya Zorobouragui, étudiante en agronomie à l’Université de Parakou, également lauréate a souligné l’impact pratique de cette distinction : « Ces fonds serviront à financer mes recherches pour soutenir les éleveurs en milieu rural, car mon ambition est de contribuer directement au développement des communautés. »

Un engagement pour les femmes en sciences

Alexandra Palt, vice-présidente de la Fondation L’Oréal, a souligné la nécessité de poursuivre l’effort en faveur des femmes scientifiques : « Bien que ce prix existe depuis plus de 25 ans, le nombre de femmes dans les sciences, et en particulier dans des postes de direction, reste insuffisant. » Ce prix s’inscrit dans une dynamique visant à encourager les femmes à relever les défis scientifiques et à contribuer activement au développement durable du continent africain. Les lauréates incarnent une nouvelle génération de chercheuses prêtes à transformer leurs ambitions en solutions concrètes pour l’avenir.