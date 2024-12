Le Bénin et le Mali renforcent leurs liens historiques

Photo : DR

Le vendredi 20 décembre 2024, à Bamako au Mali, les membres du Conseil des Ministres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) se sont réunis pour leur session ordinaire. En parallèle de cette session, le Ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI, a rencontré son homologue malien, Abdoulaye DIOP.

Cette session, la dernière de l’année 2024 pour le Conseil des Ministres de l’UEMOA, était présidée par Adama COULIBALY, Ministre des Finances et du Budget de la Côte d’Ivoire, également président du Conseil. Plusieurs dossiers cruciaux ont été examinés, soumis par les institutions et organes de l’Union comme la BCEAO et la BOAD, avec pour but de renforcer l’intégration régionale.

Rencontre entre Olushegun Adjadi BAKARI et Abdoulaye DIOP

À l’occasion de la session du Conseil des Ministres de l’UEMOA, le Ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olushegun Adjadi BAKARI, a discuté avec Abdoulaye DIOP, son homologue malien. Ils ont réitéré leur volonté de consolider les liens historiques entre les populations du Bénin et du Mali, indépendamment des orientations politiques.

Lors d’une conférence de presse le 16 décembre 2024, après le 66ème Sommet de la CEDEAO, le Ministre BAKARI avait partagé les principales conclusions du sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO. Il a mentionné que la Conférence a pris note du retrait du Mali, du Burkina-Faso et du Niger de l’Organisation, tout en laissant une fenêtre de dialogue ouverte pour une période de six mois. L’objectif est de minimiser l’impact de ce retrait sur les populations des pays concernés.

Le Bénin, en accord avec cette position, respecte le choix souverain de ces trois pays mais s’engage à préserver et à revitaliser les relations historiques entre leurs peuples. Cette intention a été clairement exprimée par le Ministre BAKARI après son entretien avec Abdoulaye DIOP, envers qui il a exprimé sa reconnaissance à la fin de leur rencontre.