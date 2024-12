Le cambriolage chez une star du PSG avortée grâce à son chien

Photo : DR

Les domiciles des footballeurs professionnels sont de plus en plus la cible de cambrioleurs opportunistes, profitant de l’absence des propriétaires pendant les matchs. Cette fois, c’est Lucas Hernández, joueur du Paris Saint-Germain, qui a été confronté à une tentative de vol des plus inquiétantes, déjouée par un allié inattendu : son fidèle compagnon à quatre pattes.

Les faits se sont déroulés mardi matin vers 10 heures, alors que le footballeur était en déplacement avec le PSG en Autriche pour un match contre Salzbourg. Des individus mal intentionnés ont tenté de s’introduire dans la propriété familiale située dans les Yvelines, probablement convaincus que la maison était inoccupée. Leur plan a été rapidement contrecarré par deux éléments dissuasifs : la présence de la femme de Lucas Hernández et le comportement protecteur de leur chien de garde.

Face à l’intrusion imminente, l’épouse du champion du monde 2018 a fait preuve de sang-froid, se réfugiant dans une annexe de la maison. Simultanément, le chien de la famille a joué un rôle crucial en détournant les cambrioleurs de leur objectif. La société de sécurité, alertée, a également contribué à faire fuir les malfaiteurs, consolidant ainsi la protection du domicile.

Cet incident survient dans un contexte où les sportifs de haut niveau sont de plus en plus exposés à ce type de risques sécuritaires. Le match contre Salzbourg, qui s’est soldé par une victoire du PSG sur le score de 3-0, a été momentanément éclipsé par cette tentative de cambriolage, rappelant la vulnérabilité potentielle des résidences de personnalités publiques.

La réaction de Madame Hernández, reconnaissante, a été de partager une story sur Instagram, remerciant probablement les intervenants qui ont contribué à déjouer cette tentative criminelle. Un geste qui souligne à la fois le soulagement et la reconnaissance face à un potentiel drame évité.