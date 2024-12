L’État du Bénin annonce une offre publique de vente de ses actions dans la BIIC

L’État du Bénin a dévoilé le lancement d’une Offre Publique de Vente (OPV) pour céder une partie de ses actions dans la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC). Cette OPV concerne la vente d’un minimum de 17 558 979 actions, représentant entre 30,4% et 40% du capital détenu par l’État, soit un total pouvant aller jusqu’à 23 103 920 actions.

Le prix de cession par action est fixé à 5 250 FCFA, ce qui devrait permettre de mobiliser entre 92,2 et 121,3 milliards de FCFA. Cette initiative, qui est la deuxième OPV lancée par l’État en 2024, vise à promouvoir la transparence dans les opérations financières, à stimuler le marché boursier régional et à impliquer davantage le secteur privé dans l’actionnariat de la BIIC. Elle permet également de lever des fonds sans endettement pour soutenir des projets structurants au bénéfice de l’économie nationale.

La BIIC, issue de la fusion en 2020 de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et de la Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC), affiche une performance financière solide. Son résultat net a progressé de 5,7 milliards de FCFA en 2021 à 10,7 milliards en 2022, pour atteindre 27,2 milliards de FCFA en 2023.

Pour garantir le succès de cette opération, l’État du Bénin a désigné EDC Investment Corporation (EIC), du groupe Ecobank, comme Arrangeur et Chef de file. EIC est soutenu par un syndicat de placement comprenant plusieurs sociétés de gestion et d’intermédiation du Bénin, notamment BIIC Financial Services, Africabourse, Africaine de Gestion et d’Intermédiation, SGI Bénin, et United Capital for Africa, ainsi que 31 autres SGI de la zone UEMOA. La période de souscription est fixée du 13 janvier 2025 au 28 février 2025, avec une possibilité de clôture anticipée en cas de forte demande. Pour plus d’informations, les investisseurs sont invités à contacter les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation agréées.