L’humanité risque l’extinction, un scientifique alerte sur cette innovation

À travers l’histoire, les avancées technologiques majeures ont souvent révélé leur double tranchant. De la fission nucléaire aux armes biologiques, en passant par les perturbateurs climatiques industriels, les créations humaines ont démontré leur potentiel destructeur malgré leurs promesses initiales de progrès. Ces innovations, nées de l’ingéniosité humaine, ont parfois échappé au contrôle de leurs créateurs, générant des conséquences imprévues et dévastatrices sur les écosystèmes, la santé publique et la stabilité mondiale.

Une menace croissante pour l’espèce humaine

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024 et pionnier de l’intelligence artificielle, tire la sonnette d’alarme. Le chercheur britano-canadien estime que l’IA présente un risque d’extinction pour l’humanité évalué entre 10 et 20% dans les trois prochaines décennies. Cette évaluation, partagée lors d’une interview à la BBC fin décembre, témoigne d’une inquiétude grandissante de la part du scientifique. Pour illustrer la gravité de la situation, Hinton compare notre relation avec l’IA à celle d’un enfant de trois ans face à un adulte, soulignant l’écart préoccupant de capacités intellectuelles entre l’humain et la machine.

La course effrénée des géants technologiques

Le développement accéléré de l’intelligence artificielle par les entreprises privées préoccupe particulièrement Geoffrey Hinton. L’ancien employé de Google, qui a quitté l’entreprise en mai 2023, dénonce l’absence de cadre réglementaire international strict, hormis l’AI Act européen. Cette situation permet aux grandes entreprises technologiques de poursuivre leurs objectifs lucratifs sans garantie de sécurité suffisante. Hinton rejoint ainsi la position de Yoshua Bengio, autre figure fondatrice de l’IA, qui critique également l’utilisation actuelle de cette technologie.

L’urgence d’une réponse internationale

Face à ces enjeux critiques, la communauté internationale prépare une réponse coordonnée. Le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, prévu les 10 et 11 février 2025 à Paris, réunira de nombreux chefs d’État pour débattre du déploiement responsable de l’IA. Cette rencontre cruciale devra définir un cadre réglementaire capable de concilier innovation technologique et protection de l’humanité. Les travaux pionniers de Hinton sur les réseaux de neurones, publiés en 1986, ont posé les fondements des modèles d’IA actuels, lui conférant une légitimité particulière pour alerter sur les dangers potentiels de sa création.