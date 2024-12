Loterie: il gagne 1 milliard $ et réclame le montant des mois plus tard

Photo d'illustration : NBC Chicago

La loterie américaine, véritable institution outre-Atlantique, génère régulièrement des jackpots astronomiques grâce à son système de cumul progressif. Lorsqu’aucun gagnant ne remporte la cagnotte, celle-ci augmente considérablement au tirage suivant, créant parfois des prix dépassant le milliard de dollars. Ces montants colossaux attirent des millions de joueurs, alimentant un cycle qui propulse certains chanceux vers une richesse instantanée, transformant radicalement leur vie en quelques secondes.

Une fortune qui a failli disparaître

Le dernier exemple en date de ces gains vertigineux concerne un joueur du New Jersey qui a décroché un jackpot de 1,13 milliard de dollars au Mega Millions en mars dernier. Le plus surprenant dans cette histoire reste le comportement du gagnant, qui a attendu près de dix mois avant de se manifester pour réclamer son dû. Cette attente inhabituelle a même interpellé James Carey, directeur exécutif de la loterie du New Jersey, qui a publiquement exprimé son étonnement face à cette situation.

Les dessous d’un gain historique

Le ticket chanceux, acheté dans un ShopRite du comté de Monmouth à Neptune Township, portait la combinaison gagnante : 07, 11, 22, 29, 38, accompagnée du numéro Gold Mega Ball 04 et du multiplicateur 02. Face à cette somme colossale, le gagnant a opté pour un versement immédiat de 537 millions de dollars, renonçant à l’option d’un paiement échelonné sur trente ans. Cette décision, bien que réduisant significativement le montant final, lui permet de disposer immédiatement de ses fonds.

Les implications fiscales d’une telle fortune

Le nouveau millionnaire, protégé par une loi du New Jersey lui permettant de conserver son anonymat, devra néanmoins composer avec une réalité moins réjouissante : plus de 35% de ses gains seront prélevés en impôts locaux et fédéraux. Cette ponction fiscale considérable rappelle que même les plus grandes fortunes n’échappent pas aux obligations tributaires. Malgré ces prélèvements, le gagnant conservera une somme suffisante pour transformer radicalement son existence, rejoignant ainsi le cercle très fermé des millionnaires créés par la loterie américaine.