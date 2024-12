Maghreb: ce pays veut récupérer ses « cerveaux » établis à l’étranger, voici comment

Photo Unsplash

Le continent africain fait face à un défi majeur depuis plusieurs décennies : l’exode de ses talents vers les pays occidentaux. Ce phénomène, communément appelé « fuite des cerveaux », touche particulièrement les scientifiques, chercheurs et experts qui quittent leur pays d’origine pour poursuivre leur formation ou leur carrière dans des institutions prestigieuses à l’étranger. L’Algérie, comme de nombreux pays du continent, n’échappe pas à cette réalité. Face à ce constat, le gouvernement algérien a décidé d’adopter une approche proactive pour mobiliser ses compétences expatriées au service du développement national.

La création d’un portail national dédié aux compétences algériennes établies à l’étranger marque une étape décisive dans cette stratégie. Cette initiative, annoncée par Sofiane Chaïb, Secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, vise à établir une plateforme de communication entre les experts algériens expatriés et les institutions nationales. Le projet, actuellement en phase de développement, permettra de créer des ponts entre les scientifiques algériens dispersés à travers le monde et les universités, entreprises et centres de recherche du pays.

L’ambition de cette plateforme s’illustre notamment dans le domaine des énergies renouvelables, considéré comme stratégique pour l’avenir du pays. Un récent atelier organisé à Alger a réuni des experts de renommée internationale, dont le professeur Kamel Youcef Toumi du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et le professeur Karim Zaghib de l’Université Concordia au Canada. Ces échanges ont permis d’aborder des thématiques cruciales telles que l’hydrogène vert et le stockage énergétique, démontrant le potentiel de collaboration entre les compétences nationales et la diaspora scientifique.

Le succès de nombreux Algériens à l’international témoigne de l’excellence de ces talents expatriés. Des personnalités comme Noureddine Melikechi à la NASA, Belkacem Haba dans le secteur technologique, ou encore Nesrine Ragguem à la tête de l’Institut de cardiologie de Montréal, illustrent cette réussite. Le nouveau portail ambitionne de transformer ces success-stories individuelles en une dynamique collective profitable au développement socio-économique de l’Algérie.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale plus large, portée par le président Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer les liens avec la diaspora algérienne. Au-delà du domaine des énergies renouvelables, le portail couvrira l’ensemble des secteurs stratégiques pour le pays.