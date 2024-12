Lutte contre la corruption au Bénin : Jacques Migan lance un appel à la jeunesse

Me Jacques Migan. Photo : DR

À la veille de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption, Jacques Migan, a adressé un message fort aux Béninois. Axé sur le rôle central de la jeunesse dans la lutte contre ce fléau, son discours a mis en avant l’importance de l’éducation et de la sensibilisation pour bâtir une société intègre.



Rappelant que la corruption constitue un obstacle majeur au développement économique et social, Jacques Migan a insisté sur le rôle fondamental de l’éducation dans la prévention de ce phénomène. Selon lui, l’éducation doit intervenir dès le plus jeune âge, au niveau des cycles maternel et primaire, et se poursuivre jusqu’au secondaire et à l’université. Cette approche vise à inculquer aux jeunes des valeurs d’intégrité et de transparence, essentielles à la construction d’une société juste et équitable.

Le Haut-Commissaire a également salué l’alignement du Bénin avec les recommandations internationales, notamment la Déclaration de Doha adoptée au 13ᵉ Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Ce texte souligne l’importance de l’éducation dans la lutte contre le crime, le terrorisme, et la corruption, tout en contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).



Sous le thème mondial de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) : « S’unir avec la jeunesse contre la corruption : former l’intégrité de demain », la campagne de cette année met en lumière le rôle clé des jeunes dans la lutte contre la corruption. Ce thème, en écho avec les priorités du Haut-Commissariat béninois, appelle à une mobilisation collective pour sensibiliser les nouvelles générations sur l’impact de la corruption dans leurs communautés.

Une mobilisation mondiale et locale

En outre, Jacques Migan a rappelé que cette année marque le 21ᵉ anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC). Si des progrès considérables ont été réalisés depuis l’adoption de cet instrument, il a souligné que des défis persistent au Bénin et dans le monde. Pour le Haut-Commissaire, les Journées nationale et internationale de lutte contre la corruption sont une opportunité de réfléchir à de nouvelles stratégies préventives. Dans son discours, il a exhorté les Béninois à s’unir pour cultiver l’intégrité et contribuer à un avenir meilleur.