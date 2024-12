Lutte contre les VFF au Bénin : une marche s’est tenue à Parakou

Photo : DR

La marche symbolique, suivie d’un mini-concert, organisée à Parakou le samedi 07 décembre 2024 est la dernière activité officielle entrant dans le cadre de l’édition de cette année de la campagne d’activisme contre les Violences faites aux femmes et aux filles au Bénin.

À cette occasion, les populations composées de diverses couches socio-professionnelles ont appelé à l’action collective pour stopper les violences à l’égard des filles et des femmes au Bénin. À travers des messages inscrits sur des pancartes et lus, les participants ont vivement protesté contre la banalisation des violences faites aux femmes. Ils ont invité les autorités judiciaires à prendre des mesures drastiques contre les auteurs de violences sexuelles dont sont victimes les filles mineures, particulièrement les jeunes. Cette marche a connu la participation de Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République du Bénin, Véronique Tognifodé, ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Huguette Bokpè Gnancadja, présidente de l’Institut National de la Femme, Richmond Tiemoko, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population, du représentant de l’Unicef, du préfet du Borgou, de la Coopération Suisse, à travers l’Ugp-paeg, de l’Oms, du maire de la ville de Parakou, des élus municipaux et locaux, des leaders religieux et traditionnels et plusieurs autres partenaires.

La ministre Véronique Tognifodé et la présidente de l’Inf, Huguette Bokpè Gnancadja ont rassuré de la détermination des dirigeants béninois à éradiquer toutes formes de violences faites aux femmes et aux filles. Un rappel des mesures législatives a été fait, ainsi que des mesures de prise en charge et d’accompagnement mises en place pour l’accompagnement des survivantes. Le responsable du Centre intégré de prise en charge de Parakou est intervenu pour évoquer les chiffres et dire combien le gouvernement et ses partenaires s’investissent pour soutenir les femmes survivantes. Au nom de tous les partenaires techniques et financiers du groupe thématique Genre et Protection Sociales, Richmond Tiemoko a dit sa satisfaction de l’engagement au plus haut des autorités béninoises contre les violences faites aux femmes et aux filles du Bénin.