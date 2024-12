Maghreb: ce pays devrait devenir le pays le plus visité d’Afrique en 2024

Photo : DR

Les perspectives touristiques du Maroc se dessinent de manière exceptionnelle pour l’année 2024. Les données récentes confirment une dynamique de croissance impressionnante, positionnant le royaume comme un acteur incontournable du tourisme africain. La destination marocaine séduit de plus en plus de voyageurs internationaux, avec des chiffres qui témoignent d’une attractivité grandissante et d’un potentiel touristique remarquable.

Un essor touristique sans précédent

Le secteur touristique marocain connaît une expansion significative. Avec 16 millions de visiteurs enregistrés entre janvier et novembre 2024, le pays affiche une progression de 20 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette croissance spectaculaire laisse entrevoir des perspectives prometteuses, avec les autorités qui visent désormais un objectif ambitieux de 17,5 millions d’entrées sur le territoire national.

Publicité

Une contribution économique majeure

L’industrie touristique représente un pilier essentiel de l’économie marocaine, contribuant à hauteur de 7 % du PIB national. Les revenus générés dépassent déjà les 9 milliards d’euros cette année, et les prévisions pour 2024 s’annoncent encore plus encourageantes. Cette performance économique illustre la capacité du Maroc à transformer son secteur touristique en véritable moteur de développement.

Des destinations diversifiées et attractives

Plusieurs villes marocaines se distinguent particulièrement sur la scène touristique. Marrakech, surnommée la « ville ocre », reste une destination de choix, bénéficiant de 34 liaisons directes avec la France. Agadir, Tanger et Casablanca complètent cette offre touristique riche et variée. La diversité des destinations contribue à l’attrait du pays.

Une clientèle internationale en mutation

Le profil des visiteurs évolue significativement. Si les Français demeurent la nationalité majoritaire parmi les touristes étrangers, on observe une progression remarquable de la clientèle britannique, en hausse de 47 % par rapport à 2023. Cette diversification des marchés touristiques témoigne de l’attractivité croissante du Maroc sur la scène internationale.