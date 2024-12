Maghreb: cette compagnie aérienne recherche de nouvelles compétences

Photo Pixabay

Les compagnies aériennes du Maghreb connaissent une croissance remarquable depuis 2020, bouleversant les pronostics du secteur aérien international. La modernisation des flottes, l’ouverture de nouvelles lignes et le renforcement des hubs régionaux ont permis à ces transporteurs de gagner des parts de marché significatives, notamment sur les liaisons Europe-Afrique. Royal Air Maroc, Tunisair et Air Algérie ont particulièrement brillé par leur capacité à développer leur réseau malgré un contexte économique mondial incertain.

Une stratégie de recrutement ciblée pour soutenir l’expansion

Air Algérie lance aujourd’hui une importante campagne de recrutement, reflet direct de cette dynamique de croissance. La compagnie nationale algérienne concentre particulièrement ses efforts sur la région de Tamanrasset, carrefour stratégique pour les liaisons sahéliennes. Cette initiative vise à renforcer les équipes existantes en intégrant des profils variés, allant des postes administratifs aux fonctions techniques. La compagnie démontre ainsi sa volonté d’ancrer son développement dans les territoires tout en maintenant des standards professionnels élevés.

Des profils recherchés aux compétences spécifiques

Les postes proposés par Air Algérie révèlent une recherche d’excellence et de polyvalence. Les comptables devront maîtriser plusieurs langues, dont l’anglais et le français, en plus de leurs compétences techniques. Les agents administratifs seront sélectionnés pour leur expertise en droit ou en sciences humaines, couplée à une maîtrise approfondie des outils informatiques. Pour les chauffeurs de transport en commun, l’accent est mis sur l’expérience avec l’exigence d’un permis catégorie D et trois années de pratique. Les candidats devront également résider à proximité de leur lieu de travail, garantissant ainsi une disponibilité optimale.

Un engagement pour le développement territorial

Cette campagne de recrutement témoigne de l’ambition d‘Air Algérie de consolider sa présence régionale. En ciblant Tamanrasset, la compagnie renforce non seulement ses capacités opérationnelles mais contribue également au développement économique local. Les critères de sélection, incluant l’obligation d’être en règle avec le service national et de satisfaire aux exigences physiques et mentales spécifiques à chaque poste, démontrent la volonté de constituer des équipes solides et durables. Cette approche permettra à Air Algérie de poursuivre sa transformation et de maintenir sa position concurrentielle dans un marché aérien maghrébin en pleine mutation.