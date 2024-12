Maghreb: cette destination figure dans le top 3 mondial des montagnes à visiter en 2025

Photo Unsplash

Le royaume chérifien s’impose comme une destination phare pour les voyageurs du monde entier, porté par la majesté des montagnes de l’Atlas qui se hissent parmi les trois destinations montagneuses les plus prisées pour 2025. Cette reconnaissance internationale, confirmée par le rapport Pinterest Predicts dont les prévisions s’avèrent fiables à 80%, témoigne du potentiel touristique exceptionnel de ces sommets marocains qui rivalisent désormais avec les Dolomites italiennes et la station chilienne de Portillo dans les Andes.

L’engouement pour les montagnes de l’Atlas se traduit par une augmentation significative de 30% des recherches sur Pinterest, présageant un afflux touristique croissant pour 2025. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation du patrimoine naturel et culturel marocain, comme en témoigne le classement du pays parmi les 25 destinations recommandées par Chase Travel.

Les atouts de cette chaîne montagneuse dépassent le simple cadre des activités outdoor. Le Jebel Toubkal, point culminant de l’Afrique du Nord à 4 167 mètres d’altitude, offre aux randonneurs un défi de taille, tandis que les dunes de l’Erg Chebbi près de Merzouga proposent une expérience unique de trekking à dos de chameau, couronnée par des nuits à la belle étoile. Ces expériences authentiques, mises en avant par Lonely Planet, contribuent à la réputation grandissante de la destination.

La renaissance culturelle des villes comme Tanger, où artistes et designers locaux réinventent l’héritage de la contre-culture occidentale des années 50 et 60, ajoute une dimension contemporaine à l’attrait traditionnel du pays. Cette fusion entre patrimoine naturel et effervescence culturelle séduit les voyageurs internationaux, comme le soulignent The Telegraph et The Times, qui placent le Maroc parmi les destinations offrant le meilleur rapport qualité-prix.