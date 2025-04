Maghreb : 2 villes dans le classement africain avec le plus de centi-millionnaires en $

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Le dernier rapport d’Henley & Partners sur les villes les plus riches du monde révèle une présence africaine timide mais notable. Sur les 141 cités recensées, neuf seulement sont africaines dont deux du Maghreb, ce qui montre le dynamism économique de cette région.

Marrakech et Casablanca font désormais partie des cercles restreints qui attirent les « centi-millionnaires », ces ultra-riches dont le patrimoine dépasse les 100 millions de dollars. Dans son rapport « World’s Wealthiest Cities 2025 », le cabinet Henley & Partners souligne que ces profils fortunés sont souvent des entrepreneurs influents, piliers de la création de valeur dans leurs pays respectifs.

Si New York, San Francisco ou encore Tokyo dominent largement le classement mondial, le Maroc tire son épingle du jeu en Afrique, aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya et de l’Égypte. Le royaume est même le seul pays maghrébin représenté dans cette cartographie mondiale des fortunes concentrées, avec deux de ses villes les plus dynamiques. Casablanca, poumon économique du Maroc, n’est pas une surprise dans ce classement. Pôle financier majeur du continent, la ville abrite le siège de grandes banques africaines, de compagnies d’assurance et d’industries stratégiques. Elle attire aussi un nombre croissant de fonds d’investissement étrangers et de start-ups à forte croissance.

La présence de Marrakech, ville touristique par excellence, peut sembler plus étonnante, mais elle illustre un autre visage de la richesse : celui de la valeur patrimoniale, artistique et immobilière. Depuis une vingtaine d’années, la ville attire de grandes fortunes européennes, du Moyen-Orient et africaines, séduites par le climat, l’architecture, le style de vie haut de gamme et les opportunités foncières. Henley & Partners rappelle dans son rapport que les centi-millionnaires jouent un rôle structurant dans les économies locales. Découvrez ci-dessous les 9 villes africaines avec le plus de centi-millionnaires en dollars :