Maghreb: des milliers de bourses annoncées pour les étudiants africains

L’Algérie et le Maroc multiplient leurs initiatives pour renforcer leurs liens avec l’Afrique subsaharienne à travers l’éducation. Cette rivalité stratégique entre les deux pays du Maghreb se manifeste notamment par des programmes de bourses, des investissements dans les infrastructures éducatives et des partenariats universitaires. Les deux nations considèrent l’éducation comme un levier majeur pour consolider leur présence sur le continent africain, chacune déployant des ressources considérables pour attirer les étudiants et développer des collaborations académiques.

L’Algérie double la mise sur l’éducation

Lors de la Conférence continentale sur l’éducation, la jeunesse et l’employabilité à Nouakchott, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a dévoilé un programme ambitieux de soutien éducatif. L’Algérie accueille actuellement 6 000 étudiants africains et prévoit d’offrir chaque année 2 000 bourses supplémentaires pour l’enseignement supérieur, auxquelles s’ajoutent 500 bourses destinées à la formation professionnelle. Ces chiffres témoignent d’une intensification notable des efforts algériens, le pays ayant déjà formé 65 000 étudiants africains depuis son indépendance dans diverses disciplines. L’engagement algérien ne se limite pas à l’accueil d’étudiants : le pays participe activement à la construction et à la modernisation d’établissements scolaires dans plusieurs nations africaines.

Une banque dédiée à l’éducation africaine

L’innovation majeure annoncée par le président Tebboune réside dans la création prochaine d’une banque spécialisée dans le financement de l’éducation, projet porté par l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Cette initiative financière vise à répondre aux besoins exprimés par les pays africains en matière de développement éducatif. La démarche algérienne reflète une volonté de transformer les relations interafricaines en créant des réseaux durables d’échanges estudiantins et en favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de professionnels formés aux standards internationaux. Cette stratégie éducative contribue à renforcer les liens humains entre les peuples africains tout en participant à l’amélioration des systèmes éducatifs du continent.