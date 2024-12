Maghreb: du nouveau pour cette compagnie aérienne

Photo Unsplash

Les transporteurs aériens maghrébins, notamment Royal Air Maroc (RAM) et Air Algérie, intensifient leur présence sur les routes aériennes internationales depuis plusieurs années. Ces deux géants de l’aviation nord-africaine multiplient les investissements et les ouvertures de lignes pour connecter l’Afrique aux autres continents. Cette stratégie répond aux ambitions économiques et touristiques des pays du Maghreb, particulièrement du Maroc qui positionne sa compagnie nationale comme un pont aérien majeur entre l’Europe, l’Amérique, l’Asie et l’Afrique.

Une modernisation continue de la flotte

Royal Air Maroc poursuit sa politique d’expansion avec l’acquisition imminente d’un onzième Boeing Dreamliner. Cet appareil, d’une capacité de 296 passagers, représente un atout majeur pour la compagnie marocaine. Actuellement stationné à Seattle, l’avion a passé avec succès une série de tests rigoureux, comprenant des vérifications approfondies de ses équipements au sol et en vol. Cette nouvelle acquisition intervient deux semaines seulement après l’arrivée du dixième Dreamliner dans la flotte de RAM.

Publicité

Nouvelles routes stratégiques à l’horizon

L’intégration de ce nouvel appareil permettra à RAM d’étendre son réseau vers des destinations stratégiques. La compagnie prévoit notamment le lancement de vols long-courriers entre Casablanca et Pékin, ainsi qu’entre Casablanca et Los Angeles. Ces nouvelles liaisons témoignent de l’ambition de RAM de connecter le Maroc aux grands centres économiques mondiaux. Le dixième Dreamliner a déjà permis l’inauguration d’une liaison directe vers Toronto et la reprise des vols vers São Paulo, renforçant ainsi la présence de RAM sur le continent américain.

Un positionnement international renforcé

Cette expansion de la flotte de RAM traduit une stratégie claire de développement international. La compagnie marocaine consolide progressivement sa position d’acteur majeur dans le transport aérien entre l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques. L’acquisition de ces appareils modernes permet à RAM d’offrir des services compétitifs sur les liaisons long-courriers, tout en garantissant un confort optimal aux passagers. Cette modernisation constante de la flotte, couplée à l’ouverture de nouvelles routes stratégiques, renforce la capacité de RAM à rivaliser avec les grandes compagnies internationales sur les axes majeurs du transport aérien mondial.