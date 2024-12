Maghreb: Ramaphosa invite un pays à rejoindre le G20

Cyril Ramaphosa (Dwayne Senior/Bloomberg)

Le G20 représente le cercle restreint des économies mondiales les plus influentes, rassemblant des nations qui façonnent les grandes orientations économiques internationales. Sur fond de dynamique diplomatique, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé une invitation officielle à l’Algérie pour intégrer ce groupe stratégique lors de sa récente visite dans le pays.

Les relations entre l’Algérie et l’Afrique du Sud dépassent largement les enjeux économiques actuels. Ancrées dans une histoire commune de lutte contre le colonialisme et l’apartheid, ces deux nations partagent des valeurs de solidarité profondément enracinées. Ramaphosa a rappelé ce parcours historique, évoquant notamment le soutien crucial de l’Algérie au mouvement anti-apartheid, une dette de reconnaissance toujours vivace.

Au-delà de l’invitation au G20, le président sud-africain a proposé un approfondissement substantiel de la coopération bilatérale. Les secteurs prioritaires identifiés incluent les hydrocarbures, l’énergie renouvelable – particulièrement l’hydrogène vert – ainsi que l’agriculture et les infrastructures. Cette collaboration s’inscrit dans une vision continentale plus large : renforcer l’intégration économique africaine et accélérer le développement durable.

Sur la scène internationale, les deux pays convergent également sur plusieurs dossiers sensibles. Ramaphosa a salué la position algérienne concernant le conflit à Gaza et la question sahraouie, tout en réaffirmant leur engagement commun pour une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et l’émergence d’un nouvel ordre mondial plus équitable.