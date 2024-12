Maghreb : saisie record de 120000 doses de drogue

Des policiers algériens - Photo : DR

La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de la sûreté de la wilaya de Ouargla a marqué un point décisif dans sa lutte contre le trafic de psychotropes. Grâce à une opération minutieusement préparée, les forces de sécurité ont neutralisé un réseau criminel actif, saisissant une quantité impressionnante de substances illicites et arrêtant un suspect impliqué dans des activités de contrebande à grande échelle.

C’est suite à plusieurs semaines de surveillance et de collecte d’informations que la BRI a pu localiser un domicile suspect dans la région. Utilisé comme entrepôt, ce lieu abritait 119 610 capsules de psychotropes, toutes d’origine étrangère. Une perquisition a permis de mettre la main sur ces substances illicites, marquant une étape majeure dans le démantèlement du réseau.

Publicité

Dans le cadre de la même enquête, les agents ont intercepté un véhicule suspect. Après une fouille détaillée, ils ont découvert 2 295 capsules de Prégabaline 300 mg, également importées illégalement. Ces substances, destinées à la revente, devaient alimenter un marché noir bien structuré.

Le suspect principal, identifié comme un membre clé de ce réseau criminel, a été arrêté sur place. Il est désormais accusé de possession, transport et stockage de psychotropes, ainsi que de contrebande dans le cadre d’une organisation criminelle. L’usage d’un véhicule motorisé pour faciliter ces activités illicites constitue une circonstance aggravante dans cette affaire.

Présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Ouargla, le suspect risque de lourdes sanctions, notamment pour mise en danger de la santé publique, une priorité des autorités algériennes dans leur combat contre le trafic de substances dangereuses.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large des forces de sécurité algériennes visant à intensifier la lutte contre le trafic de psychotropes, particulièrement en cette période sensible de fin d’année. La collaboration entre les différentes unités de la sûreté nationale et une approche proactive basée sur le renseignement ont permis de déjouer les plans de réseaux criminels actifs dans la région.