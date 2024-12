Maghreb: un mariage vire au drame sanitaire

Photo Unsplash

Les célébrations matrimoniales, moments de bonheur et de partage, peuvent parfois basculer dans des scenarios inattendus et dramatiques. Sur fond de liesse et de joie, un événement festif récent dans la province d’El Jadida a brutalement révélé les risques sanitaires pouvant surgir lors de rassemblements familiaux et amicaux.

Un mariage dans la province d’El Jadida a tourné à la catastrophe lorsqu’environ cent invités ont été victimes d’une intoxication alimentaire sévère. Le plat incriminé, un traditionnel poulet à la daghmira, a provoqué une vague de malades nécessitant une intervention médicale immédiate. Les patients, transportés à l’hôpital Mohammed V d’El Jadida, présentaient des symptômes alarmants : douleurs abdominales, vomissements et diarrhées incontrôlables.

La gravité de la situation a contraint les équipes médicales à transférer certains cas dans des cliniques privées, soulignant la criticité de l’empoisonnement alimentaire. Les autorités locales ont rapidement réagi en déclenchant une enquête approfondie visant à déterminer les origines précises de cette contamination. Des analyses sont actuellement en cours pour identifier avec précision la source de l’infection.

Ce type d’incident n’est malheureusement pas isolé au Maroc. La ville de Marrakech a récemment connu plusieurs cas similaires, conduisant à la fermeture de nombreux établissements de restauration suite à des intoxications de clients. Ces événements révèlent des enjeux majeurs en matière de sécurité alimentaire et d’hygiène dans le secteur de la restauration.

Ces situations soulèvent des questions importantes sur les pratiques de préparation culinaire, le contrôle sanitaire et la responsabilité des professionnels de la restauration. La multiplication de tels incidents appelle à une vigilance accrue et à des réformes structurelles pour garantir la sécurité des consommateurs.