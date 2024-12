Maghreb: un pays mise sur la Russie pour lutter contre les incendies

Pour renforcer sa capacité à combattre les incendies, l’Algérie fait appel à la Russie pour l’acquisition de nouveaux outils. Parmi eux, un avion amphibie innovant, le Beriev Be-200, conçu pour répondre aux défis spécifiques liés aux feux de forêt. Ce partenariat marque une étape significative dans la coopération entre les deux pays en matière de sécurité civile et de gestion des risques environnementaux.

Un Beriev Be-200, tout juste sorti de l’usine TANTK Beriev située à Taganrog, dans le sud de la Russie, a récemment pris la direction de l’Algérie. Cet appareil fait partie d’un projet plus large : la livraison de quatre avions de ce modèle pour répondre aux besoins de lutte contre les incendies dans le pays. L’annonce a été relayée par des sources officielles russes, notamment via la chaîne Telegram de Youri Slioussar, gouverneur par intérim de la région de Rostov.

L’avion Beriev Be-200 se distingue par ses capacités polyvalentes et son efficacité dans la lutte contre les feux de forêt. Conçu pour recueillir de grandes quantités d’eau depuis des surfaces aquatiques telles que les mers et les rivières, il peut larguer ces volumes sur les zones sinistrées. Outre ses fonctions principales, cet appareil est également utilisé pour la surveillance maritime, témoignant de son utilité étendue au-delà des missions liées aux incendies.

L’Algérie, confrontée à des épisodes récurrents de feux de forêt, intensifie ainsi sa stratégie pour limiter l’impact de ces catastrophes naturelles. Ces investissements reflètent la volonté des autorités algériennes de s’équiper de technologies modernes afin de mieux protéger les populations et préserver les ressources forestières.

Ce nouvel appareil ne représente qu’une partie de la collaboration entre l’Algérie et la Russie dans le domaine de la sécurité civile. En optant pour des outils adaptés et performants, l’Algérie espère améliorer sa capacité d’intervention face aux défis environnementaux et climatiques croissants, tout en consolidant ses relations stratégiques avec ses partenaires internationaux.