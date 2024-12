Maghreb: un pesticide interdit au Royaume-Uni expédié dans ce pays (enquête)

Photo de James Baltz sur Unsplash

L’utilisation des pesticides dans l’agriculture représente un enjeu majeur pour l’environnement et la santé. Certaines substances chimiques, malgré leurs dangers avérés, continuent de circuler à l’international. Une récente enquête menée conjointement par Greenpeace et l’organisation Public Eye a mis en lumière un phénomène préoccupant : l’exportation de pesticides toxiques depuis le Royaume-Uni vers plusieurs pays, dont le Maroc.

L’investigation révèle que la filiale britannique de Syngenta, géant agrochimique, a expédié près de 400 tonnes de thiaméthoxame, un insecticide néonicotinoïde, vers des destinations internationales en 2023. Ce produit, reconnu pour ses effets dévastateurs sur les écosystèmes, a été formellement interdit en Europe et au Royaume-Uni depuis 2018 en raison de sa nocivité.

Le thiaméthoxame présente des risques significatifs pour les pollinisateurs, acteurs essentiels de la biodiversité et de la production agricole. Son impact sur les abeilles et autres insectes peut compromettre les équilibres écologiques et les rendements agricoles dans les pays réceptionnaires, notamment au Maroc.

Les implications de ces exportations dépassent les frontières britanniques. Les pays destinataires se retrouvent exposés à des substances chimiques dont l’utilisation est strictement prohibée dans leur pays d’origine. Ce transfert soulève des questions éthiques et environnementales sur la responsabilité des entreprises agrochimiques et les réglementations internationales.

Les organisations environnementales dénoncent cette pratique qui met en danger les écosystèmes et la santé des populations. La quantité de pesticides exportés équivaut à une surface supérieure à celle de l’Angleterre, soulignant l’ampleur potentielle des conséquences écologiques. Cette situation interpelle sur la nécessité de renforcer les contrôles internationaux et la traçabilité des produits chimiques agricoles.

Les enjeux environnementaux transcendent désormais les frontières nationales, exigeant une collaboration et une vigilance accrues de la part des différents acteurs. L’exportation de ces pesticides interdits met en lumière les défis complexes de la régulation environnementale à l’échelle mondiale et interroge sur les pratiques des multinationales dans le secteur agrochimique.