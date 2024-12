Maghreb: une usine de médicaments hormonaux annoncée

L’Algérie a franchi une étape majeure dans son développement pharmaceutique avec la pose de la première pierre de sa prochaine usine de production de médicaments hormonaux. Cette cérémonie s’est déroulée le 14 décembre, en présence du ministre délégué à la Production pharmaceutique et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le projet, porté par la société LDM, vise à positionner l’Algérie comme le cinquième producteur mondial de Levothyrox. L’usine, située dans la zone industrielle d’Oued Hmimime à El Khroub, pourrait atteindre une production annuelle de 40 millions de boîtes de ce médicament essentiel pour le traitement des maladies thyroïdiennes. De quoi assurer l’autonomie du pays.

Un projet stratégique pour l’autonomie pharmaceutique

Cette initiative permettra à l’Algérie de réaliser une économie annuelle de 45 millions d’euros sur ses importations de Levothyrox, et ce, dès 2026, date à laquelle l’usine entrera en production. Le projet s’inscrit dans une vision plus large de développement du secteur pharmaceutique, mettant l’accent sur la collaboration entre les hôpitaux universitaires, les centres de recherche et les agences nationales.

Une annonce qui s’apparente à une avancée significative, l’Algérie tendant de plus en plus vers l’objectif d’autosuffisance pharmaceutique fixé pour l’horizon 2027. Le déploiement de cette usine contribuera également à la création d’un écosystème innovant et à la formation d’experts dans les domaines de la pharmacie et de la biotechnologie afin de permettre au pays de se reposer sur de nouveaux talents.

Un impact majeur sur la santé publique

Au-delà de son importance industrielle, ce projet revêt une dimension sociale cruciale en garantissant l’accès aux traitements pour les patients atteints de maladies thyroïdiennes. Ces maladies, très répandues, impactent fortement la vie des personnes qui en sont touchées. Une usine aux nombreux enjeux, dont la construction marque le début d’une nouvelle ère où la production locale sera au service des citoyens concernés.