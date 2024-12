Mahamat Idriss Déby Itno justifie la rupture de l’accord militaire avec la France

Mahamat Idriss Deby (DR)

Peu de temps après l’annonce officielle de la résiliation de l’accord de défense, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a livré une explication détaillée sur les motivations profondes de cette décision stratégique. Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, le Tchad a choisi de redéfinir les contours de sa coopération militaire avec la France, marquant une étape significative dans l’affirmation de sa souveraineté nationale.

L’accord militaire historique, signé en 1976 et désormais considéré comme obsolète, ne répond plus aux réalités contemporaines du pays. Mahamat Idriss Déby Itno a souligné que ce partenariat, né dans un contexte géopolitique révolu, ne correspond plus aux attentes actuelles du Tchad en termes de souveraineté et de stratégie de défense.

Le président tchadien a affirmé avec conviction que les forces armées nationales sont parfaitement capables d’assurer la défense du territoire et la sécurité des citoyens. Cette déclaration traduit une confiance renouvelée dans les capacités militaires propres du pays, qui souhaite désormais piloter pleinement sa politique de défense.

Il est important de préciser que cette rupture ne signifie pas un rejet total des relations avec la France. Mahamat Idriss Déby Itno a clairement indiqué que le partenariat sera réorienté vers des domaines plus concrets, susceptibles d’apporter des bénéfices tangibles aux populations. Le Tchad affirme ne pas chercher à remplacer une puissance par une autre, mais à redéfinir un cadre de coopération plus équilibré et respectueux de ses intérêts.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large observé dans la région, où plusieurs pays ont récemment remis en question leurs accords militaires avec la France. Le Tchad se positionne ainsi comme un acteur déterminé à reprendre le contrôle de sa politique de défense et de ses orientations stratégiques.