Mali : mandat d’arrêt contre le PDG d’une entreprise minière

Le géant minier canadien, Barrick Gold, est au cœur d’une intense dispute avec le gouvernement malien. Accusée d’avoir fraudé l’État malien de plusieurs centaines de millions d’euros, la compagnie voit ses dirigeants menacés. Un mandat d’arrêt international a été émis contre le Sud-Africain Mark Bristow, le PDG de Barrick, le 2 décembre 2024, pour blanchiment d’argent et fraude fiscale. Ceci s’explique par un audit gouvernemental qui a révélé un manque à gagner considérable dans les recettes minières du pays.

Le Mali, riche en or, estime avoir été lésé par les pratiques de Barrick et d’autres sociétés minières. Le gouvernement malien a donc lancé une vaste opération de recouvrement visant à récupérer les sommes perdues. Les arrestations répétées d’employés de Barrick et les pressions exercées sur ses dirigeants témoignent de la détermination des autorités maliennes à faire payer les responsables. La compagnie Barrick, de son côté, nie catégoriquement les accusations portées contre elle. Elle affirme avoir respecté toutes les réglementations en vigueur et avoir déjà versé une importante somme d’argent au gouvernement malien. Cependant, ces arguments n’ont pas suffi à calmer les tensions.

Quatre employés de Barrick avaient été arrêtés en septembre. Mais à la suite d’un accord entre la compagnie et les autorités maliennes, ils ont été libérés. Le Mali a réformé son secteur minier à travers l’adoption d’un nouveau code minier en 2023. Ce code lui permet d’avoir maintenant 35 % contre 20 % auparavant de participation dans les projets miniers, ce qui pourrait lui générer près de 500 milliards de FCFA par an. En novembre dernier, le responsable de la société australienne Resolute Mining, propriétaire de la mine d’or de Syama, a été brièvement détenu avant d’être libéré après un accord. Le pouvoir en place met tous les moyens en œuvre pour récupérer les sommes perdues révélées par l’audit.