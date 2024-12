Marché financier : la BRVM franchit un nouveau cap

Photo Pixabay

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a atteint un jalon historique en clôturant l’année 2024 avec une capitalisation boursière record de plus de 10 000 milliards de francs CFA, soit plus de 16 milliards de dollars américains. Depuis sa création en 1998, où elle affichait une capitalisation initiale de 836,19 milliards de FCFA, la BRVM a connu une augmentation spectaculaire de plus de 1 100 %, grâce à la vision stratégique de ses fondateurs et au soutien des autorités de l’Union. Ce résultat sans précédent témoigne de la vitalité de cette place financière commune aux huit pays de l’UEMOA et de sa croissance soutenue depuis sa création.

Cette performance exceptionnelle de plus de 1102,94% s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la vision stratégique des fondateurs de la BRVM et le soutien constant des autorités de l’Union ont été déterminants. Ensuite, la croissance économique soutenue des pays de l’UEMOA, estimée à environ 5,8 % en moyenne sur les deux dernières décennies, a favorisé l’attractivité de la bourse. Enfin, les réformes menées au fil des années et le dynamisme des acteurs du marché ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs.

Avec un gain de plus de 2 000 milliards de francs CFA en un an et l’introduction en bourse de la Loterie Nationale du Bénin, la BRVM se positionne comme l’une des places boursières les plus performantes d’Afrique. Cette dynamique positive devrait se poursuivre dans les années à venir, portée par la diversification de l’économie des pays de l’UEMOA et l’émergence de nouvelles opportunités d’investissement.