Message sur l’Etat de la nation : Talon reconnaît des faiblesses dans sa gouvernance

Le discours sur l’état de la nation prononcé par le président Patrice Talon le 20 décembre 2024 a mis en lumière plusieurs avancées du Bénin. Toutefois, des faiblesses ont été également ressorties. Elles concernent notamment, les défis sécuritaires, la cherté de la vie, l’écart entre certaines promesses et leurs réalisations. En gros le bilan est mis figue, mis raisin au regard des déclarations de Patrice Talon.

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée par la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019, le Président de la République a délivré, le vendredi 20 décembre 2024 devant la représentation nationale, son message sur l’état de la nation. « Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu’on n’a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L’eau potable n’arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s’établit en cette fin d’année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016 », déclare Patrice Talon. Mais le président de la république reconnaît également : « nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles ».

Défis sécuritaires au nord du Bénin

Le président a exprimé sa préoccupation face à l’insécurité croissante dans les régions septentrionales, où les forces de défense et de sécurité sont confrontées à des attaques terroristes. Malgré les efforts déployés, ces menaces demeurent une réalité préoccupante. « Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la traine, reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d’être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins », affirme Patrice Talon. Ceci montre clairement que le Bénin a encore beaucoup d’efforts à fournir dans le sens de la construction de la paix et du renforcement de la cohésion sociale durement éprouvées par les incursions terroristes.

Pouvoir d’achat et cherté de la vie

Patrice Talon a reconnu que la cherté de la vie et le faible pouvoir d’achat restent des sources d’insatisfaction pour la population. Il a souligné que, bien que des progrès aient été réalisés, l’amélioration du bien-être économique des citoyens nécessite encore des efforts soutenus. « La cherté de la vie et le faible pouvoir d’achat du plus grand nombre d’entre nous, demeurent eux aussi pour moi, un point d’insatisfaction et de peine », confie le chef de l’Etat, donnant ainsi la preuve que la croissance économique tant saluée un peu partout dans le monde ne réussit pas encore à produire ses effets dans la vie quotidienne des populations béninoises. Difficilement, les citoyens arrivent à satisfaire certains besoins fondamentaux, pendant que le Bénin est en tête de classement dans plusieurs classements.

Retard dans la réalisation de certaines promesses

Des engagements antérieurs, tels que la construction de lycées techniques annoncée en décembre 2023, n’ont pas encore été concrétisés. Les procédures sont en cours, mais les infrastructures promises ne sont pas encore visibles, suscitant des interrogations quant au respect des délais annoncés. « je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans les secteurs de l’énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie du bois et de l’aluminium, de l’eau et de l’assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées et les travaux de construction et d’équipement de ces écoles, de ces lycées techniques de métiers, démarreront dans les tous prochains mois, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA ».

Cette déclaration du premier des béninois sème davantage de doute en ce sens qu’en décembre 2023, alors que Patrice Talon revenait sur une promesse non tenue de décembre 2022, il avait affirmé que ce sont des mairies qui n’ont pas réussi à dégager les domaines pour la réalisation du projet et que maintenant c’était une question réglée. Mais voici le même chef de l’Etat affirmant encore que ce sont les études qui ont pris plus de temps. L’un dans l’autre les béninois espèrent que les travaux démarrent effectivement en 2025, comme ils espèrent aussi d’ailleurs avoir un meilleur accès à l’électricité et à l’eau potable. « Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d’être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l’électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l’explosion du branchement des ménages et l’arrivée d’un grand nombre d’industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir » informe Patrice Talon. Seulement, on se demande comment on en est arrivé à des échecs de forage après des études de faisabilité aussi pointues au regard des standards que le Bénin exige désormais. Ici encore, le doute reste entier. Il est donc clair que le discours du président Talon a révélé des faiblesses et des défis persistants qui appellent à plus de concret et d’inclusion.