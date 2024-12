Migrants: les Bahamas rejettent une proposition de Trump

© Carlos Barria, Reuters

L’horizon politique américain se dessine avec des perspectives de changements potentiellement significatifs. Alors que Donald Trump prépare son retour à la Maison-Blanche, ses projets migratoires soulèvent déjà des controverses internationales. Dans ce contexte géopolitique tendu, l’archipel des Bahamas a catégoriquement rejeté une proposition visant à accueillir des migrants illégaux expulsés des États-Unis.

La proposition de l’équipe de Trump visait plusieurs pays des Caraïbes, dont les Bahamas, le Panama, la Grenade et les îles Turks et Caicos. Ces destinations ont été considérées comme des destinations potentielles pour les migrants, indépendamment de leur origine nationale. Cependant, la réaction des gouvernements a été unanimement négative.

Le gouvernement bahaméen a clairement exprimé son refus, soulignant l’impossibilité d’absorber une telle charge migratoire. Avec une population d’environ 400 000 habitants, les Bahamas estiment ne pas disposer des ressources nécessaires pour répondre à cette demande. Le premier ministre Philip Davis a personnellement étudié et rejeté la proposition.

Les implications diplomatiques de cette initiative sont significatives. Le Panama et les îles Turks et Caicos ont également manifesté leur opposition, invoquant le droit international. Arlington Musgrove, ministre de l’Immigration des Turks et Caicos, a qualifié ces politiques d’expulsion unilatérales de fondamentalement contraires aux normes internationales.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre des stratégies migratoires controversées de Donald Trump, qui envisage des méthodes drastiques pour gérer l’immigration illégale. La réponse des pays caribéens illustre les défis diplomatiques et humanitaires de telles approches, mettant en lumière les tensions potentielles entre souveraineté nationale et gestion des flux migratoires.

Depuis le rejet initial, aucune discussion supplémentaire n’a eu lieu entre l’équipe de transition de Trump et les gouvernements concernés. La position des Bahamas reste intransigeante, signalant une fin de non-recevoir claire à cette proposition.