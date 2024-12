Mines au Maghreb : 150 millions $ d’investissements prévus par la BAD

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

La Mauritanie cherche à renforcer sa position sur le marché minier africain grâce à des projets ambitieux soutenus par des partenaires internationaux. Parmi eux, la Banque africaine de développement (BAD) joue un rôle clé en finançant des initiatives stratégiques dans ce secteur crucial.

Le 29 novembre dernier, le Conseil d’administration de la BAD a approuvé un prêt de 150 millions de dollars en faveur de la Société nationale industrielle et minière (SNIM). Ce financement vise à accompagner un vaste programme d’expansion logistique estimé à 467 millions de dollars. Objectif principal : doubler la capacité de transport ferroviaire du minerai de fer d’ici à 2030.

Le projet prévoit des investissements pour la production de minerais à forte valeur ajoutée, notamment les boulettes de minerai de fer. Une centrale solaire photovoltaïque de 12 MW sera également construite, marquant une avancée vers la décarbonisation des activités de la SNIM.

Pour Solomon Quaynor, vice-président de la BAD, ce programme pourrait transformer le secteur minier mauritanien. « Il permettra de créer un pôle industriel régional à moyen terme, tout en générant des avantages économiques et sociaux, comme l’autonomisation des communautés et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes », a-t-il déclaré.

La SNIM est un acteur économique majeur en Mauritanie. En 2023, elle représentait 9 % du PIB, 14 % des recettes publiques et 37 % des exportations nationales. Avec ses 6 750 employés, l’entreprise forme une main-d’œuvre principalement locale et s’implique dans des initiatives de formation professionnelle continue.

L’expansion de la SNIM s’inscrit dans une stratégie nationale visant à stimuler le commerce intra-africain, en particulier avec l’Afrique du Nord. Le soutien financier de la BAD permettra également à l’entreprise de mieux s’adapter aux défis climatiques, grâce à l’expertise du Centre mondial pour l’adaptation.

Le programme appuyé par la BAD illustre l’engagement de la Mauritanie à diversifier son économie et à adopter des pratiques durables. En misant sur des infrastructures modernes et une production à valeur ajoutée, le pays entend consolider sa place parmi les leaders africains du secteur minier. Avec des projets comme celui-ci, la Mauritanie espère non seulement renforcer son industrie, mais aussi impulser une dynamique de développement régional et durable.