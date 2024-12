Niger : la BBC suspendue après France 24 et RFI

Photo DR

Le pouvoir en place au Niger a décidé de suspendre les émissions de la chaîne British Broadcast Corporation (BBC) pour une durée de trois mois. La radio BBC Afrique a divulgué le jeudi 12 décembre 2024 une information selon laquelle « des militants présumés ont lancé deux attaques simultanées dans le village de Chatoumane et dans la zone de Téra » qui auraient fait 130 morts. Des « informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes qui luttent contre les jihadistes » selon les autorités nigériennes. Ainsi, le Ministre de la communication des postes et de l’économie numérique, Sidi Mohamed Raliou a adressé une lettre aux groupes de presse Anfani, R&M et Saraounia, relais locaux, demandant « la suspension, avec effet immédiat, pour trois mois des programmes et la déconnexion de tous les supports d’émission et de réception de la chaîne« .

Parallèlement, les autorités nigériennes ont décidé de porter plainte contre Radio France Internationale (RFI) pour « incitation au génocide et au massacre intercommunautaire sur le territoire nigérien » à travers l’orchestration d’une vaste campagne de désinformation dans un « montage grossier et honteux« . Depuis le jeudi 3 août 2023, les programmes de cette radio et de France 24 avaient déjà été suspendus pour une durée indéfinie. La suspension de la BBC met en lumière les tensions croissantes entre le régime militaire et les médias étrangers depuis le coup d’État de juillet 2023. Les autorités nigériennes justifient ces mesures par la nécessité de protéger le pays des campagnes de désinformation et de maintenir la stabilité.