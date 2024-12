Nigeria : une nouvelle loi pour lutter contre la pénurie de maïs

Photo de Phoenix Han - Unsplash

Face à une crise alimentaire qui s’aggrave, le Nigeria a décidé de prendre des mesures drastiques pour garantir l’approvisionnement en maïs, un aliment de base pour une grande partie de la population. Le Sénat nigérian a adopté un projet de loi visant à criminaliser l’exportation de grandes quantités de maïs non transformé. Cette décision intervient dans un contexte dans lequel le pays le plus peuplé d’Afrique est confronté à une inflation galopante et à une dévaluation de sa monnaie, le naira.

La faiblesse du naira a rendu les exportations de maïs très lucratives pour les agriculteurs nigérians, qui peuvent ainsi obtenir des prix plus élevés sur les marchés voisins. Cependant, ces exportations ont contribué à accentuer la pénurie de maïs sur le marché intérieur et à faire grimper les prix. Pour tenter de remédier à cette situation, le gouvernement nigérian a décidé d’interdire l’exportation de maïs à partir d’une tonne métrique. Les contrevenants s’exposeront à de lourdes amendes ou à des peines d’emprisonnement.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte d’insécurité alimentaire grandissante au Nigeria. Selon une étude récente, plus de 30 millions de Nigérians pourraient souffrir de la faim l’année prochaine. Les causes de cette crise alimentaire sont multiples : conflits armés, changement climatique, mais aussi politiques économiques controversées. Le gouvernement nigérian espère que cette nouvelle loi permettra de stabiliser les prix du maïs et de garantir un approvisionnement suffisant pour la population. Cependant, certains experts s’inquiètent des conséquences de cette mesure sur les revenus des agriculteurs et sur les relations commerciales avec les pays voisins.