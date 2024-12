Nucléaire en France: du nouveau pour le plus puissant réacteur

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Un événement historique s’est produit dans le secteur nucléaire français ce samedi 21 décembre 2024 : l’EPR de Flamanville a été officiellement raccordé au réseau électrique national. Cette connexion, réalisée après 17 ans de chantier et 12 ans de retard, marque une étape cruciale dans le développement du parc nucléaire français.

Le PDG d’EDF, Luc Rémont, a annoncé la production des premiers électrons à 11h48, saluant un moment historique pour la filière nucléaire française. Le président Emmanuel Macron a également salué cette avancée, soulignant son importance pour la compétitivité du pays et la protection du climat. Un projet retardé à maintes reprises, qui touche enfin à son but.

Un réacteur de nouvelle génération

L’EPR de Flamanville, quatrième réacteur à eau pressurisée de ce type dans le monde après ceux de Chine et de Finlande, représente une avancée technologique majeure. Avec une capacité de plus de 1600 MW, il devient le réacteur le plus puissant de France et pourra alimenter environ deux millions de foyers, confirmant ainsi le rôle essentiel de la France en la matière.

La mise en service de ce réacteur intervient dans un contexte de transformation du paysage énergétique français, alors que la consommation d’électricité du pays montre une baisse de 6% par rapport aux années pré-Covid. Cette nouvelle pourrait permettre de mieux répondre aux besoins de la population et de moins dépendre des partenaires européens.

Le nucléaire, pilier énergétique français

La France maintient sa position de leader mondial dans le secteur nucléaire civil, avec un parc de 56 réacteurs assurant environ 70% de sa production d’électricité. Cette capacité unique permet au pays de bénéficier d’une des électricités les plus décarbonées et les moins chères d’Europe, tout en contribuant significativement à son indépendance énergétique. Un véritable sujet de société, qui a d’ailleurs été au centre de nombreux débats politiques.