Numérotation à 10 chiffres au Bénin : Quelques désagréments observés

Depuis le 30 novembre 2024, le Bénin a franchi l’étape du changement du plan de numérotation qui passe de huit à dix chiffres. Désormais, tous les numéros béninois doivent être précédés du préfixe « 01 ». Afin de donner aux populations une période d’adaptation à ce changement, les dispositions sont prises pour la coexistence des numéros à huit chiffres et à 10 chiffres pendant une période transitoire d’un mois.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, seuls les numéros à 10 chiffres seront valides. L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep-Bénin) a conçu l’application ‘‘CONVNUM’’, disponible gratuitement sur Android et iOS, qui permet de convertir de façon moins complexe les contacts existants.

Cependant, cette application présente encore quelques problèmes d’accessibilité et ceux qui ont pu l’utiliser pour la conversion ont du mal à retrouver leurs contacts sur les réseaux sociaux comme WhatsApp et Télégram. En effet, les plateformes OTT n’ont pas encore adapté leurs bases de données à ce changement de système de numérotation national que traverse le Bénin. Alors, les utilisateurs de ces réseaux sociaux devront patienter jusqu’au 03 décembre prochain, le temps nécessaire pour les ajustements techniques qui devraient être entamés le 1ᵉʳ décembre 2024. Avec ce changement de numérotation national, chaque personne physique ou morale devrait mettre à jour ses contacts sur ses supports de communication tels que les cartes de visite, les affiches publicitaires, les sites web et les profils.