Patrice Talon à l’écoute de la communauté peule du Bénin

Le vendredi 27 décembre 2024, le Président de la République, Patrice Talon, a initié un dialogue avec les représentants de la communauté peule du Bénin. Cette rencontre visait à préserver la cohésion sociale et à examiner les défis spécifiques rencontrés par cette communauté.

Les échanges ont mis en lumière les difficultés auxquelles les Peuls font face, notamment des arrestations arbitraires, des amalgames dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des conflits liés à la gestion des pâturages, ainsi qu’un sentiment d’injustice dans la résolution de litiges fonciers. Aboubakar Tidjani, membre de la communauté et modérateur de la rencontre, a souligné l’urgence de ces préoccupations : « La communauté peule est en danger, et il est impératif de vous en informer. »

Les propositions de Patrice Talon

En réponse, le Chef de l’État a exprimé son empathie et présenté une stratégie en quatre axes pour répondre à ces problématiques :

Sensibiliser les forces de l’ordre afin d’éviter les amalgames et d’assurer l’impartialité dans leurs interventions. Renforcer la transparence judiciaire et veiller à préserver la dignité des personnes concernées. Protéger le droit des Peuls à la propriété foncière et encourager une meilleure coexistence. Mettre en place des cadres de dialogue réguliers entre autorités locales, forces de sécurité et leaders communautaires.

M. Talon a insisté sur l’importance de lutter contre la stigmatisation, qu’il considère comme un risque aussi grave que l’extrémisme violent. Selon lui, les discriminations affaiblissent la résilience des communautés et favorisent les recrutements par des groupes armés. Les participants ont également salué les efforts déjà entrepris par le gouvernement depuis 2016, notamment l’élaboration du code agro-pastoral, la création d’un haut-commissariat à la sédentarisation et la nomination de représentants issus de la communauté peule à des postes stratégiques.

Le Président a exhorté les éleveurs à moderniser leurs pratiques pour rendre l’élevage plus rentable et attractif, en partenariat avec l’État. Des mesures seront renforcées pour favoriser la formation professionnelle et améliorer les perspectives économiques de la communauté. Cette rencontre, marquée par une atmosphère constructive, s’est conclue par l’engagement de faire un bilan dans un an sur l’application des résolutions adoptées. Un comité de suivi a été mis en place pour garantir leur mise en œuvre effective.