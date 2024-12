Pèlerinage de l’Eglise du Christianisme Céleste au Bénin : Abimbola rencontre les leaders

Abimbola (Photo présidence du Bénin)

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a récemment organisé une réunion de travail cruciale avec les leaders de l’Église du Christianisme Céleste. Cette rencontre, tenue au cabinet ministériel à Cotonou, avait pour but de discuter des préparatifs du pèlerinage annuel de 2024 sur le site mondial SBJ Oshoffa.

La délégation de l’Église, menée par le Pasteur Patrice Lachimi, premier Vice-président du Comité supérieur mondial, et accompagnée du Vénérable Suprême Évangéliste Jean Sènou Kokoyè, président du Comité des grands travaux, a été reçue par des représentants du Ministère, de l’Agence Bénin Tourisme, et de la Société de la Logistique des Événements (SoLE).

Au centre des discussions figuraient l’amélioration des infrastructures d’accueil, la sécurité, et les services sanitaires pour les pèlerins. Le gouvernement du Président Patrice Talon, dans sa quête de modernisation et de diversification économique, met en avant le développement du tourisme religieux comme un axe prioritaire. Le pèlerinage de l’Église du Christianisme Céleste est vu comme un levier pour valoriser le patrimoine spirituel du Bénin et dynamiser l’économie locale.

Les échanges ont permis d’identifier des axes d’amélioration comme la modernisation des infrastructures, le renforcement des mesures sanitaires et sécuritaires, et une optimisation de la logistique. Ces initiatives, soutenues par l’État, visent à faire des rassemblements religieux des événements touristiques attractifs.

Cette réunion souligne l’engagement du gouvernement béninois à positionner le Bénin comme une destination majeure pour le tourisme religieux en Afrique. En soutenant de tels événements, il crée une synergie entre foi, culture et développement économique. Des instructions ont été ainsi données pour pallier les insuffisances de l’édition précédente, avec pour objectif de faire de chaque étape du pèlerinage une expérience mémorable pour les fidèles et visiteurs.