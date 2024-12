Racisme en France: un célèbre humoriste pousse un coup de gueule

© W9

La France peine depuis des décennies à résoudre ses problèmes de discrimination raciale et religieuse. Les débats sur l’immigration, l’intégration et l’islam occupent une place prépondérante dans les médias et le discours politique. La montée de l’extrême droite, symbolisée par la progression du Rassemblement National, témoigne d’une polarisation grandissante de la société française autour de ces questions identitaires. Les discriminations touchent particulièrement les populations issues de l’immigration maghrébine et africaine, que ce soit dans l’accès à l’emploi, au logement ou dans leur vie quotidienne.

Une voix qui refuse l’exil

Face à cette atmosphère pesante, l’humoriste Malik Bentalha a choisi d’élever la voix. Né en France de parents maghrébins, il dénonce la stigmatisation croissante des musulmans dans les médias, pointant du doigt notamment les chaînes d’information en continu comme CNews et BFMTV. Alors que certains cadres musulmans choisissent l’exil, Bentalha affirme son attachement à la France. Pour lui, pas question de partir : « C’est notre pays la France, on est Français« . Une position qu’il défend avec d’autant plus de conviction qu’il fait partie de la troisième génération d’immigrés et se dit reconnaissant envers le pays qui lui a permis de réaliser sa carrière artistique.

L’humour comme arme de résistance

L’artiste a choisi de combattre les préjugés par le rire. Sa récente parodie de l’émission Les pros de l’info sur CNews, visionnée plus de 34 millions de fois sur X, illustre cette approche. En tournant en dérision les dérives médiatiques de certaines chaînes d’information, il dénonce avec finesse la surenchère des débats sur l’islam. Son engagement ne se limite pas à la scène : lors des dernières élections législatives, il a activement appelé à faire barrage au Rassemblement National, s’inscrivant dans la continuité du combat mené par ses aînés contre l’extrême droite depuis 2002.

Un combat générationnel

Si Malik Bentalha reconnaît que « tout n’est pas parfait » et que le racisme progresse en France, son message reste résolument constructif. Soutenu à ses débuts par Jamel Debbouze, il incarne une nouvelle génération d’artistes qui revendique sa double culture tout en affirmant son appartenance à la République française. Son discours résonne particulièrement auprès d’une jeunesse confrontée aux mêmes défis d’intégration et de reconnaissance, tout en rappelant que la lutte contre les discriminations reste un combat quotidien que seule la mobilisation collective permettra de gagner.