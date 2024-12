Rapport de l’Onu sur le terrorisme au Bénin : Le gouvernement réagit

Photo : DR

La stratégie du Bénin en matière de lutte contre le terrorisme a récemment fait l’objet d’une analyse par les Nations unies. Lors d’une intervention médiatique le 1er décembre 2024, Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement, a réagi aux conclusions de Ben Saul, rapporteur spécial de l’ONU, qui a séjourné dans le pays du 18 au 27 novembre 2024.

Durant sa visite, Ben Saul a rencontré divers acteurs, notamment des membres du gouvernement, des organisations de la société civile et des communautés du nord. Il a salué l’approche globale du Bénin, tout en recommandant une amélioration de la gestion des droits humains. Il a également souligné le besoin de données précises sur les attaques terroristes, les victimes et les groupes impliqués. En réponse, Wilfried Houngbédji a assuré que les statistiques existent et peuvent être communiquées. « Les services de justice, de sécurité et de défense disposent des données nécessaires », a-t-il affirmé, ajoutant que des retards dans leur transmission pourraient expliquer les observations du rapporteur.

Cependant, Ben Saul a noté que la stratégie béninoise, bien qu’efficace selon le gouvernement, pourrait être perçue comme décalée par rapport aux normes internationales, notamment sur la qualification de certains individus comme terroristes. Houngbédji a réfuté ces critiques, insistant sur le respect du cadre légal national. « La définition du terrorisme est claire dans notre droit, et les tribunaux, y compris la CRIET, appliquent strictement la loi », a-t-il précisé. Pour le gouvernement, préserver l’intégrité territoriale reste la priorité, et les pratiques en matière de lutte antiterroriste continueront d’être améliorées.