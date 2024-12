Rivalités au Maghreb: appels à l’union face à l’occident

Face au contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient, marqué notamment par la chute du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, plusieurs figures politiques algériennes appellent à renforcer le front interne du pays. Youcef Aouchiche du Front des forces socialistes (FFS) et Abdelali Hassani Chérif du Mouvement de la société pour la paix (MSP), tous deux candidats à la dernière élection présidentielle, insistent sur l’importance cruciale de consolider l’unité nationale.

Le président Tebboune, réélu en septembre avec plus de 84% des voix, s’est engagé lors de son discours d’investiture à initier un dialogue politique inclusif avec l’ensemble des acteurs politiques et économiques du pays. Cette promesse s’inscrit dans une volonté de rassemblement face aux défis géopolitiques actuels, qui touchent le monde entier (Moyen-Orient, Maghreb, Russie-Ukraine…)

Les appels à l’unité se multiplient

Lors d’une session extraordinaire du Conseil national du FFS, Youcef Aouchiche a plaidé pour l’instauration d’une véritable pluralité politique et le respect des libertés publiques. Il a notamment mis en garde contre une approche purement sécuritaire qui, selon lui, ne ferait que fragiliser les fondements de la société algérienne et alimenter un climat de méfiance envers l’État.

De son côté, le président du MSP, Abdelali Hassani Chérif, a organisé plusieurs rencontres régionales dans l’est du pays pour sensibiliser à l’importance de maintenir l’unité nationale. Cette démarche s’accompagne d’une volonté de jouer un rôle constructif tant sur le plan intérieur que face aux développements internationaux et notamment l’impact de l’Occident qui de plus en plus, favorise la position marocaine au sujet du Sahara occidental, face à celle de l’Algérie.

Les enjeux géopolitiques en perspective

De son côté, le président du Jil Jadid, Soufiane Djilali, apporte un éclairage plus géopolitique à la situation. Il a notamment mis en garde contre une possible réorganisation du Moyen-Orient sous l’influence du trio USA-Turquie-Israël, qui pourrait avoir des répercussions en Afrique du Nord. Tout en reconnaissant la multiplicité des défis aux frontières de l’Algérie, il reste confiant dans les capacités de défense du pays, même face au soutien occidental accordé au Maroc, alors que jamais les tensions entre les deux pays voisins n’ont été aussi vives.