Sénégal : Un budget ambitieux de 6395 milliards pour l’avenir

Avec un budget de 6 395 milliards de francs CFA pour 2025, le Sénégal affiche une ambition sans précédent. Ce plan financier, aligné sur la vision stratégique « Sénégal 2050« , vise à transformer en profondeur le pays. Ce budget vise une transformation profonde du pays en misant sur des réformes structurantes et des investissements stratégiques pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux. Au cœur de ce projet, on retrouve une volonté de renforcer la souveraineté alimentaire et énergétique. L’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire seront fortement soutenues, avec plus de 1 000 milliards d’investissements pour renforcer la souveraineté alimentaire. Parallèlement, le secteur énergétique connaîtra une profonde mutation grâce au développement d’un réseau de gazoducs.

L’éducation et la formation professionnelle ne sont pas en reste, avec un budget conséquent de 1 377 milliards de francs CFA dédié à la modernisation des infrastructures scolaires et à l’amélioration de l’employabilité des jeunes. Le volet social est également une priorité, avec 34,5% du budget alloué à la santé, à l’éducation et à la lutte contre les inégalités. Pour financer ces projets ambitieux, le gouvernement table sur une croissance économique soutenue de 8,8% en 2025, portée notamment par les secteurs pétrolier et gazier. Il prévoit également de réduire le déficit budgétaire à 3% du PIB d’ici 2027 et de diversifier les sources de financement. Ce budget marque une étape décisive dans la construction d’un Sénégal plus juste, plus prospère et plus durable. Il s’inscrit dans une vision à long terme, visant à faire du Sénégal un pays émergent à l’horizon 2050.